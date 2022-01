NIŠKI ŽANDARM PREBAČEN U KUĆNI PRITVOR: Uhapšen zbog oružja, sada nosi nanogicu!

Pomoćnik komandanta niškog odreda Žandarmerije V. I. (42), koji je uhapšen zbog nedozvoljenog posedovanja oružja, odlukom Višeg suda u Nišu pušten je u kućni pritvor sa nanogicom.

Da podsetimo, V.I. uhapšen je krajem decembra nakon što je, kako je saopštio MUP, pretresom stana V. I. i njegove kancelarije, nađenoviše od 5.400 komada municije različitog kalibra, pet tromblonskih trenutnih mina, osam šok bombi, ručna bomba i pištolj na kojem je izbrisan serijski broj.

- Žandarmu V.I. ukinut je pritvor i on je prebačen u kućni pritvor sa elektronskim nadzorom - kaže izvor.

Kako smo tada saznali od izvora bliskog istrazi, u bazi Žandarmerije u Nišu rađen je redovni godišnji popis kada je primećena određena količina oružja u kancelariji koju koristi V. I., inače iskusni žandarm sa dugogodišnjim stažom u ovoj policijskoj jedinici.

- Tokom popisa neko je primetio da u njegovoj kancelariji postoji oružje. Pretpostavlja se da je reč o municiji i oružju koji se koriste u samoj jedinici tokom redovnog gađanja, a koje je V. I. zaboravio da razduži. Obaveštena je Služba unutrašnje kontrole, te je V. I. uhapšen i biće saslušan u Višem tužilaštvu u Nišu - otkrio je izvor Kurira blizak istrazi.

Kolege osumnjičenog pripadnika MUP rekle su da ne veruju da se on bavi kriminalom.

- Niko od kolega ne veruje da je on hteo da trguje oružjem, jer se, na primer, tromblonske mine koje su mu nađene i ne koriste u svetu kriminala - navodi naš sagovornik. Oni dodaju i da je on iskusni pripadnik Žandarmerije, kao i da je 2010. godine sa još četvoricom kolega 12 meseci proveo u mirovnoj misiji u Haitiju nakon što su ovu karipsku zemlju zadesili zemljotres i kolera. - Kada se vratio 2011, ustrojen je Prvi odred za brze intervencije, a na čijem je čelu bio V. I., inače specijalista padobranstva sa više hiljada skokova, a bio je angažovan i na Kosovu. Osim toga, on je instruktor padobranstva i alpinizma, jedan je od najcenjenijih žandarma u Nišu i maltene živa legenda ove jedinice - kaže izvor blizak osumnjičenom V. I.

