GDE ĆE VAM DUŠA: Dok traje potraga za Matejem, javljaju se proroci, šalju se lažne slike i snimci i ometa istraga

Srpska policija jedanaest dana traga za nestalim Splićaninom Matejem Perišem i uprkos naporima velikog broja građana da se pomogne u pronalaženju momka, nekima ništa nije sveto, pa na društvenim mrežama ismevaju Matejin nestanak i podmeću fotografije i snimke koji mogu samo da odmognu u potrazi.

Matej Periš, podsetimo, nestao je iz kluba "Gotik" u Beton hali u Beogradu u noći između 30. i 31. januara, kad je iznenada istrčao napolje. Njegov nestanak, prema zvaničnim informacijama, prijavljen je 31. decembra u 18 sati. Kako su drugovi ranije ispričali, oni su oko 2.30 primetili da Mateja nema, iako se na snimcima s nadzornih kamera vidi da je mladić još oko 1.47 trčao beogradskim ulicama, posle čega je navodno ušao u Savu.U potragu za mladićem uključene su i termovizijske kamere koje pregledaju kopno.

Lična promocija

Nekoliko dana nakon nestanka Splićanina, na Instagramu je formirana stranica "Nestali Matej Periš", na kojoj se pozivaju građani koji imaju ikakve informacije da se javljaju. Međutim, u nizu poruka podrške našli su se i neki koji su počeli da ovoj grupi šalju, ali i da na drugim društvenim mrežama postavljaju slike i snimke ljudi koji nisu Matej. - Do sada su se pojavile najmanje dve fotografije navodno nastale u klubu "Gotik", u kom je i Matej s drugovima pre nestanka bio, a na kojima se, kako tvrde, nalazi on. Nažalost, ni na jednoj od fotografija nema Mateja, već su u pitanju mladići koji imaju drugačiju garderobu, sitniji su i čak i ne liče na nestalog Splićanina. Sve ovo odmaže potrazi, a strašno je što neki ovu situaciju koriste za ličnu promociju i zbijanje šala, dok većina građana strahuje nad sudbinom nestalog Mateja - kaže naš izvor iz istrage. Upravo zbog ovoga reagovali su i administratori stranice, koji su jednu fotografiju podelili i naveli da se na njoj ne nalazi nestali Splićanin.

"Videla" mladića

Već u prvim danima nakon Perišovog nestanka, u javnosti se pojavila izvesna proročica Sandra Skender iz Zagreba, koja tvrdi da se obratila hrvatskoj policiji i ponudila pomoć. Ona je na svom Fejsbuk profilu napisala status navodeći "da je mladić živ, da je u nekom starom tunelu i da vidi još mnogo detalja", koji je kasnije obrisala. Skenderova je navela da vidi ljude na daljinu, te da je pomagala australijskoj policiji u pronalaženju nestalih.

- Od trenutka nestanka Mateja Periša vidim mnogo detalja. Za pronalazak njega kao nestale osobe najbitniji su ovi - bežao je i skrivao se, što ste i sami kasnije utvrdili kroz nadzorne kamere. Vidim da je u jednom trenutku išao niz stepenice i ušao u jedan veliki tunel. Trčao je unutar njega. Koliko vidim, povredio je nogu. Skrenuo je desno u jedan stari tunel. Vidim da je jako star i u blizini je kanalizacija. Vidim da je on još uvek živ, ali nije u dobrom stanju - pisalo je u bizarnoj objavi.

Kućni snimak

Vrhunac bizarnih događaja verovatno je pojava eksplicitnog kućnog snimka na kom se navodno nalazio Matej. Međutim, posle nekoliko dana polemike misterija je razrešena, jer se na snimku zapravo nalazi bivši rijaliti učesnik Rade Lazić, koji je to lično potvrdio.

- Na snimku sam ja. On je nastao davno. Zgranut sam što je taj snimak izašao u javnost. Znam i ko ga je plasirao, ali mi nije jasno kako su me povezali s nestankom Mateja Periša. Izvinjavam se porodici Periš ako su ih ovakve vesti dodatno potresle. Sve ostalo ću rešiti preko suda - rekao je Lazić. Juče je u Beograd doputovala visoka delegacija Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Hrvatske kako bi se informisala o radu srpske policije i daljem toku istrage u slučaju nestanka Periša, saopštio je MUP. Članove visoke delegacije primio je ministar policije Srbije Aleksandar Vulin i načelnik Policijske uprave za grad Beograd i pomoćnik direktora policije Veselin Milić. Sastanku je prisustvovao i otac nestalog.

Novinarki Kurira sa stranog broja telefona prethodnih dana stigla je krajnje neukusna poruka u kojoj se pošiljalac očito ruga nestanku i potrazi za Matejem Perišem, a sugeriše da je on zapravo nestali Splićanin. - Poštovana rediteljko Kurir novina. Želim ovim putem da se prvi put oglasim javnosti. Pre svega pozdrav predsedniku Aleksandru Vučiću, zahvaljujem mu se javno što je digao svu policiju i vojsku na noge da me nađu. Nema potrebe, uživam još par dana pa ću nazad u Split. Ovakve lutke i ovakva koka nema kod nas! Oče, majko. Izvinite ali ovo je ludilo. Upravo sam dobio sve što ste mi ceo život branili. Došao sam u Beograd kod prijatelja da uživam i ne brinite za mene. Drogiran sam kao pas i pijan i nisam za javnost. Pozdrav svima, vidimo se posle Srpske nove godine. Srećna 2022, braćo Srbi!!!

Otac nestalog mladića

Matej je negde žurio, zato je zaustavio taksi, u porukama nije nađeno ništa sumnjivo

Nenad Periš, Matejev otac, juče je rekao da novih informacija nema, da su pretražene lokacije na kopnu i da se nastavlja potraga na Dunavu. On je objasnio i da je znao da njegov sin dolazi u Beograd, kao i s kim putuje. - Znao sam da će prespavati u Zagrebu, sve sam znao i ništa nije ukazivalo na ovu neverovatnu situaciju. Bio je pun planova za budućnost i nikad nisam mogao da naslutim da bi se ovako nešto moglo dogoditi. Ja kao otac, s obzirom na to da je put od Splita do Beograda dug, govorio sam da ne treba da idu i da bi možda trebalo da idu negde bliže. Kad se slavi, mladi ljudi se opuste i popiju malo više, zato sam mislio da je primerenije da ostanu negde bliže. Razgovarao sam i s njegovim prijateljima da idu negde drugde - rekao je Periš za TV Pink. On je istakao i da se Matej s društvom zna od osnovne škole i da su kao braća, a potom podsetio da njegov sin na snimku zaustavlja taksi. - Matej je sigurno u toj noći negde žurio, hteo je da ide taksijem, bio je bez jakne, što mi ukazuje da je želeo da se vrati u klub, a zašto, nadam se da će se saznati što pre. Nešto je moralo da se desi. Drugovi su mi rekli da su slavili, da je pre nestanka poručio flašu i platio je, pa se pomerio. Tražili su ga, pa tek na kraju videli da nije uzeo jaknu i tad je nastala panika. Odmah su me zvali. Periš se osvrnuo i na misteriju nestalog telefona. - Pregledane su poruke i pozivi i tu nije nađeno ništa što bi istragu uputilo u drugom smeru. Mobilni je, kako sam čuo, u 23 sata bio pun 75 odsto, to mi je rekao Matejev drug. U klubu nije bilo vaj-faja a impulsi su skupi, verujem da ga je zato ugasio - rekao je za Slobodnu Dalmaciju.