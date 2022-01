OVAKO JE MATEJEV TELEFON ZAVRŠIO KOD RATNOG OSTRVA?! Stručnjaci veruju da ima nade da je živ TREBA POD HITNO ISPITATI PRIJATELJE

Analitičar sa Instituta za uporedno pravo Mina Zirojević i stručnjak za bezbednost Ratomir Antonović iz kriminalnog centra DBA istakli su da telefon nestalog Mateja Periša (27) koji je lociran u blizini Velikog ratnog ostrva znači mnogo za istragu i navode da ga je voda zbog hladnijeg vremena uređaj tek sad izbacila na površinu.

Potraga za Matejem Perišem (27), mladićem iz Splita, koji je nestao poslednjeg jutra prošle godine u Beogradu, podsetimo, traje već dvanaest dana. Čelnici hrvatske kriminalističke policije su došli u Srbiju i sa srpskim kolegama u MUP Srbije održali su sastanak.

- Saradnja između dve-tri i više zemalja nije toliko neobična, a uostalom postoji i Interpol da bi se informacije što brže podelile. Prijatelji Mateja Periša su se vratili u Hrvatsku i trenutno jedino putem ove saradnje možemo doći do informacija koje su važne za istragu. Telefon je lakši i zato je pre isplivao. To ne znači da je baš na tom mestu telo. Telo je teže. U hladnijim vremenskim prilikama, kad je voda ispod 5 stepeni, tela duže borave u vodi - rekao je Antonović u jutarnjem programu Kurir televizije.

foto: Kurir televizija

Zirojević smatra da se Matej zapravo nije utopio i navodi da postoji mogućnost da je bacio telefon, a da je uređaj tek sad isplivao.

- Nadam se da je ovaj slučaj osvetlio saradnju koja je postojala kao takva i ranije. Saradnja je na visokom nivou između Hrvatske, Srbije i BiH. Što se tiče telefona, slažem se da je lakši i da je isplivao samo iz vode. Opet ne mora da znači da se utopio jer postoji mogućnost da je telefon samo bacio i da je posle određenog vremena samo isplivao. Da bi policija mogla da razreši tako nešto trebalo bi prvo da se reši svih onih lažnih informacija da bi videli šta je to stvarno bilo - rekao je analitičar.

foto: Privatna Arhiva

Antonović je istakao da trenutno bez informacija koji njegovi prijatelji imaju nemamo konkretnu sliku šta se desilo.

- Moramo krenuti od polazne tačke. Prvo pitanje je šta se desilo to veče u klubu. Da li je bilo sukoba između dve grupe ili ne. Mi moramo rasvetliti momenat te večeri. Neki stručnjaci su rekli da je bio pod dejstvom narkotika, ali ako pogledamo snimak vidimo da je potpuno pravo trčao. Obično ljudi kada su pod narkoticima lelujaju. Njemu je cilj bio da nađe taksi, a prema tome mora da je hteo da pobegne od nekoga ili nečega. Opet imamo i ćinjenicu da su njegovi prijatelji prijavili nestanak tek posle 16 sati. Da tek posle 12 sati shvate da im neko fali i da pri tome nemaju nikakvu inicijativu da ga nađu. Recimo da sami probaju da ga nađu ili pitaju ljude u klubu da pogledaju kamere. Pa tek onda pozovu policiju. A to su njegovi najbolji drugari iz osnovne škole u koje Matejev otac ima potpuno poverenje. Velika je greška što su pušteni nazad u Hrvatsku jer su ključni za istragu. Imamo informacije koje ne možemo da shvatimo, a sa njima bismo došli do istine - rekao je Antonović.

Zirojević je naglasila da moramo imati vere u policiju i da će hrvatska policija ispitati Matejeve drugare oko svih nerešivih pojedinosti.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

00:39 Deo trase kojom se kretao Matej Periš u noći nestanka