HRVATSKA POLICIJA O PERIŠU: Osoba koja je bila odevena kao Matej došla do vode, preduzeće određene radnje prema prijateljima

Načelnik Uprave kriminalističke policije Antonio Gerovac izjavio je danas na konferenciji za medije da se sumnja da je mladić koji je bio odeven kao Matej Periš došao do vode, ali ne može da tvrdi da je i ušao u vodu kao ni da je to zaista bio nestali Splićanin.

Kaže da svi dokazi koji su do sada prikupljeni ne ukazuju da je Metejev nestanak povezan s nasiljem niti da je Splićanin bio žrtva nasilja.

- Sve što je dokazni materijal, a jedan je i snimak ja ne smem da komentarišem. Žao mi je što se to objavljuje. Mi smo sve to pregledali, srpska policija je napravila odličan posao kada je reč o praćenju kretanja Mateja Periša. To je preveliki posao jer su se pregledali sekunde i sekunde snimaka. Rezultati pregleda snimaka se joj rade, a biće predati srpskom Tužilaštvu. Možemo reći za sada da je osoba koja je bila odevena kao Matej došla do vode, ali nijedan policajac ne može da potvrdi da je to stvarno on.

- Koordinacija i postupanje hrvatske i sprske policije traje od početka svakodnedno od nestanka Periša. Protekla dva dana smo proveli u Beogradu gde smo razmenili sva saznanja koja smo prikupili ali smo se uglavnom fokusirali na ono što je uradila srpska policija. Srpska policija preduzela apsolutno sve radnje koje se u ovakvim situacijama preduzimaju i ono što trenutno rade je da intenzitet potrage se nastavlja kao prvog dana. Profesionalni nivo potrage je na najvišem nivou. Razgovarali smo i s ministrom Vulinom koji je pružio sve što je hrvatska policija tražila. Sastanku je prisustvovao i oca nestalog mladića i izvestili smo ga o svemu.

foto: Branka Travica

Gerovac kaže da su sa srpskim kolegama i ocem Periša ostvarili intenzivne kontakte i da bi trebalo još neke delove proveriti na teritoriji Hrvatske.

- Srpska policija je preduzela sve što je mogla, sa svim što su do sada prikupili, postoji radna verzija onoga što se dogodilo, ali ja sada o tome ne mogu da govorim jer je istraga u toku. Neke verzije koje postoje u početku su netačne.

Kaže da su prijatelji krucijalni izvor informacija.

- Prijatelji su krucijalni izvor informacija, a srpska policija je detaljno sa njima razgovarala. Istražitelji koji rade na slučaju su najsikusniji istraižitalji i moram reći da se radi o pravim profesionalcma. Srska policija uključuje i svu potrebnu tehniku i sve je to uključeno u potragu.

Kada je reč o konzumaciji opijata, rekao je da ne može da iznosi detalje koje je dobio od srpske policije i da to treba ostaviti istrazi.

- Da bi se to utvrdilo moraju se uzeti uzorci krvi i ostalo, a to je predmet dalje istrage. Što se tiče boravka celog društva, srpska policija uradila je kompletu rekonstrukciju za svaki minut boravka u Beogradu. Ne postoji rupa u pretrazi srpske policije. Hrvatska policija će preduzeti određene radnje u odnosu na prijatelje, da se pojasne određene nedoumice koje postoje u delu nestanka. Obavljaće se s njima razgovori dok god mi to smatramo da treba. Angažovani su najbolji istražitelji koje Srbija ima, angažovani su apsolutni profesionalci. Kada je reč o tehnici, uključeno je sve što oni imaju.

Gerovac kaže da je za sada ostala nepoznanica zašto je Periš trčao usred noći, i da ne treba spekulisati.

U Beogradu je tim hrvatskih istražitelja dočekao ministar MUP-a Srbije Aleksandar Vulin i s njima podelio dokaze, informacije i saznanja o istrazi.

Podsetimo, potraga za Metejem Perišem ušla je u 13. dan.

(Kurir.rs)