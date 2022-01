PROFESIONALNA ISTRAGA: Inspektor MUP Srbije stavio tačku na sve teorije zavere o nestanku Mateja Periša, evo šta je PRAVA istina!

Srpska i hrvatska policija juče su se oglasile povodom nestanka Mateja Periša (27) iz Splita, kome se svaki trag gubi u noći između 30. i 31. decembra u Beogradu, gde je došao s prijateljima da proslavi novogodišnje praznik, navodeći da on nije žrtva nasilja, kao i da je kamera snimila kako se približava vodi!

Predstavnik hrvatske policije je na konferenciji za novinare u toj državi pohvalila kolege iz Srbije, rekavši da je potraga za Splićaninom na najvišem profesionalnom nivou, a MUP Srbije je objavio saopštenje i video-snimak na kom je rekonstruisano celokupno kretanje Splićanina od momenta kada je izašao iz kluba "Gotik u Beton hali do momenta kada se približio reci na Sava promenadi.

inspektor mupa srbije pokaju rekonstrukciju trase kretanja periša foto: printscreen YT

- Jasno se vidi da Matej u 01.43 sata kreće iz Beton hale i sve sem ovoga je spekulacija. Ustanovili smo da pre njega i posle njega nema nikoga ko bi ga jurio! Nema interakciju sa drugim licima, osim sa taksistom u čiji taksi je pokušavao da uđe. I to je jedina interakcija s nekim na njegovoj trasi kretanja - objasnio je inspektor MUP Srbije, koji je prezentovao rekonstrukciju mladićevog kretanja neposredno pre nestanka.

matej napušta Beton halu foto: Printskrin MUP Srbije

Inspektor je objasnio zbog čega taksista kog je Periš zaustavio nije mogao da ga poveze.

- Taksista je imao zakazanu vožnju i zbog toga nije primio Mateja. Pre i posle njega nema kretanja lica, ni vozila koja bi dovela do bilo kakve indicije da se radi o bilo čemu nasilnom što se tiče Matejevog kretanja. Takođe, Matej nije uočen ni u jednom drugom delu grada sem ovde i nije uočen ni njegov povratak na trasi kretanja - rekao je pripadnik MUP, pa nastavio:

matej zaustavlja taksistu foto: Printskrin MUP Srbije

- Lociranjem Matejevog telefona i baznih stanica, indikativno je kretanje jednog objekta u Savi. Vreme i trasa kretanja objekta u reci se poklapa sa kretanjem Matejevog telefona. Napominjem vreme i mesto se poklapaju sa Matejem. Pregledan je sav video-nadzor i sa novobeogradske strane, kao i sav video-nadzor ka Pančevačkom mostu, ali Matej nije uočen.

Matej trči travničkom ulicom ka reci savi foto: Printskrin MUP Srbije

Istraga MUP Srbije proširena je na Pančevo, Smederevo i Požarevac.

- Potraga i dalje traje, ne samo vodotokovima u Beogradu, nego i šire, na obe reke (Sava i Dunav, prim.aut.). Obaveštene su i kolege iz drugih uprava i svaka informacija do koje oni dođu ili mi se proverava i deli bez obzira koliko ona bila čudna - rekao je on i dodao da su kamere zabeležile kako Periš olazi do reke, a to vreme se poklapa i sa baznim stanicama, koje su baš u to vreme uhvatile signal Matejevog telefona.

vidi se kako se matej približava vodi u 01.51 kod restorana savanova foto: Printskrin MUP Srbije

Nakon 13. dana potrage za nestalim Splićaninom, juče se oglasila i hrvatska policija, a na konferenciji za medije govorio je načelnik Uprave kriminalističke policije Antonio Gerovac.

- Koordinacija hrvatske i sprske policije traje od početka nestanka mladića. Istražitelji koji rade na slučaju su najiskusniji istražitelji i moram reći da se radi o pravim profesionalcima. Uključili su svu potrebnu tehniku za potragu - istakao je Gerovac:

- Ne postoji rupa u potrazi srpske policije! S druge strane, mi ćemo preduzeti određene radnje u odnosu na prijatelje, da se pojasne određene nedoumice koje postoje u delu nestanka. Moram da naglasim da Matej nije žrtva nasilja. Možemo reći da je osoba koja je bila odevene kao Matej došla do vode.

vidi se kako objekat pliva u reci savi foto: Printscren MUP Srbije

Gerovac je dodao i da bi bilo neozbiljno spekulisati zbog čega je Matej trčao.

- Svi ste videli njegovo ponašanj, a zašto je to tako je nepoznanica. Snimak iz Save je autentičan, ali neću ulaziti u priču da li je neko plivao ili nije. Svaki snimak je podložan daljoj obradi - rekao je Gerovac i dodao da su prethodnih dana pregledani sati i sati snimaka sa nadzornih kamera u Beogradu.

objakat koji se kreće Savom podudara se s Matejem foto: Printscren MUP Srbije

Podsetimo, predstavnici hrvatske policije boravili su u Beogradu, a povod je bio nestanak njihovog državljanina. Kako su sami istakli, razgovarali su sa ljudima koji vode istragu, ali i sa ministrom Aleksandrom Vulinom i predočeni su im svi dokazi o nestanku, te su se oni vratili u Hrvatsku.

Antonio Gerovac Matejevi drugovi su krucijalni izvor informacija Na jučerašnjoj konferenciji za medije u Zagrebu Antonio Gerovac, načelnik Uprave kriminalističke policije, rekao je da su Matejevi drugovi krucijalni izvor informacija. - Srpska policija je detaljno s njima razgovarala. Ne mogu da iznosim detalje kada je reč o konzumiranju opijata. Što se tiče boravka celog društva, srpska policija je uradila kompletnu rekonstrukciju za svaki minut boravka u Beogradu. Hrvatska policija će preduzeti određene radnje u odnosu na prijatelje, da se pojasne određene nedoumice koje postoje u delu nestanka. Obavljaće se s njima razgovori dok god mi to smatramo da treba - rekao je Gerovac.

Menadžer Gotika Notorne gluposti su rečene! matej bio s drugarima u ovom klubu foto: Stefan Stojanović MONDO Jedan od menadžera kluba "Gotik", u kom je Periš bio sa drugovima pre nestanka, kaže da te noći nije bilo nikakvih incidenata. - Matej i njegovi prijatelji nisu imali nijednu neprijatnu situaciju. Ni najmanji incident se nije desio ni sa njima, ni sa drugim gostima. Čuo sam neke nebulozne priče kako je Matej držan u podrumu kluba, ali, ljudi, to su notorne gluposti. Na snimcima kamera se jasno vidi da je istrčao iz kluba - napominje on.

Ozbiljna potraga Uključeni i PU Pančevo, Smederevo i Požarevac MUP Srbije juče je saopštenjem istakao da su sve svi uključili u potragu. - U potragu su između ostalih uključeni pripadnici Policijske uprave za grad Beograd, kojoj je nestanak i prijavljen, Policijske ispostave za bezbednost na rekama, pripadnici Žandarmerije, Policijske brigade, kao i pripadnici policijskih uprava Pančevo, Smederevo i Požareva - piše u saopštenju MUP i dodao da su preko Interpola obaveštene i policije zemalja u okruženju.

REKONSTRUKCIJA TRASE KRETANJA MATEJA PERIŠE *01.43 - Matej napušta "Gotik" i kreće iz Beton hale *01.44 - Matej nastavlja kretanje ka Karađorđevoj ulici *01.45 - Matej nastavlja kretanje ka Brankovom mostu *01.46 - Matej prolazi ispod Brankovog mosta, a na uglu Karađorđeve i Crnogorske ulice zaustavlja taksi *01.47 - Matej iz Karađorđeve ulice ulazi u Travničku *01.47 - Matej trči Travničkom ulicom u pravcu reke Save *01.50 - Matej trči i dolazi do restorana "Savanova" na promenadi *01.51 - Matej trči oko restorana, pa se spušta do vode *02.03 - Uhvaćen signal mobilnog telefona, koji je u Savi *02.05 - Objekat koji se kreće Savom podudara se s Matejom

