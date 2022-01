NAJVAŽNIJI TRAG U NESTANKU MATEJA PERIŠA UPUĆUJE NA 3 STVARI: Telefon može da daje signal ako se nalazi na površini reke!

Signal mobilnog telefona Mateja Periša (27), koji je nestao pre tačno 13 dana u Beogradu, poslednji put je uhvaćen u blizini Velikog ratnog ostrva, na ušću Save u Dunav, na oko 700 metara nizvodno od restorana "Savanova", mesta gde je, kako se sumnja, Splićanin ušao u vodu. Zašto - nikome još nije jasno, ali ovo je jedan od najvažnijih tragova otkrivenih u misteriznom slučaju nestanka mladića u noći između 30. i 31. decembra.

Prema nezvaničnim informacijama iz istrage, Matejev telefon najpre je lociran kod restorana "Savanova", a potom je "uhvaćen" i signal u blizini Velikog ratnog ostrva. Nakon toga nijedna bazna stanica više nije registrovala njegov mobilni. Da li je Matej kobne noći plivao sve do te tačke ili je reka njegovo telo nosila ka tamo dok mu je telefon bio u džepu ili se dogodilo nešto drugo još je nepoznanica i predmet opsežne istrage koja je u toku.

foto: Kurir, Mondo/Stefan Stojanović

Ono što je poznato jeste da su noviji modeli mobilnih telefona uglavnom vodotporni, te da je, kako je objasnio izvor iz istrage, moguće da je telefon neko vreme odavao signal ako se nalazio pri površini, što bi značilo da je Matej ili plivao ili plutao po površini.

- Noviji modeli telefona uglavnom su vodotporni do dva metra dubine i ta zaštita može trajati maksimalno par sati - dodao je izvor.

Ono što je do sada poznato jeste da je Mateja kobne noći u 1.40, u majici kratkih rukava, u žurbi istrčao iz kluba "Gotik", da je trčao Karađorđevom ulicom gde je pokušao da zaustavi taksi, a potom je otrčao dalje do restorana "Savanova" gde se, prema nezvaničnim informacijama, na jednom od snimaka vidi kako silazi do Save, ali se ne vidi trenutak kada je ušao u vodu.

- Bazne stanice su registrovale signal njegovog telefona na tom mestu, a potom je signal lociran nizvodno kod Velikog ratnog ostrva, gde se izgubio - objasnio je nezvanično izvor iz istrage.

foto: Printscreen YT

Zvaničnih informacija, pak, o Matejevom nestanku još nema. MUP Srbije saopštio je samo da je potraga u toku, da policija, uprkos otežanim uslovima zbog snega koji danima pada, intenzivno traga za njim, da se pretražuju i Sava i deo dunavskog akvatorija. U MUP-u su juče naveli da "neće stati dok ne pronađu nešto". Sneg znatno otežava potragu, međutim policajci pretražuju i teren na kopnu, tako što napuštene objekte pretražuju termovizijskim kamerama.

U Beograd je doputovala i delegacija MUP Hrvatske kako bi se uputila u korake preduzete u potrazi za nestalim Splićaninom, a u prestonici je danima i mladićev otac koji je na konstantnoj vezi sa istražnim organima i koji je nekoliko puta naveo da se "kući ne vraća bez sina".

(Kurir.rs/Blic)