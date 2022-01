NE ODUSTAJU: Najbolji inspektori pregledali sate snimaka, razgovarali sa svedocima i upotrebili svu tehniku, a od Mateja ni traga!

Potraga za Splićaninom Matejem Perišem vodi se na najvišem profesionalnom nivou, a za njim od momenta kada je nestanak prijavljen 31, decembra tragaju najbolji policajci!

pretražuje se reka sava i dunav, kao i priobalje foto: Stefan Stojanović MONDO

Danas je 24. dan potrage za nestalim Matejem Perišem (27).

- Koordinacija hrvatske i srpske policije traje od početka nestanka mladića. Istražitelji koji rade na slučaju su najiskusniji i moram reći da je reč o pravim profesionalcima. Uključili su svu potrebnu tehniku za potragu - istakao je izvor i dodao:

matej trči karađorđevom ulicom i jasno se vidi da nema nikog sumnjivog pre i posle njega foto: Printscreen YT

- Ne postoji rupa u potrazi srpske policije - kaže izvor i dodaje da su inspektori pregledali sate i sate snimaka sa nadzornih kamera u Beogradu.

- Razgovarali su sa svim svedocima, pronašli Matejeve kontakte iz mobilnog telefona, rekonstruisali njegovo kretanje, ali i kretanje njegovih prijatelja. U potragu su pored rečne policije i ronilaca Žandarmerije uključene i druge policijske jedinice, policijski psi, dronovi, sonari i sva druga neophodna tehnička oprema - objašnjava sagovornik Kurira i nagašava da je izvesno da mladić nije žrtva nasilja.

- Sve je naalost izvesnije da se on utopio u Savi, a da je telo brzo došlo do Dunava, te se s toga potraga proširila i na tu reku, a obaveštene su i policijske uprave iz gradova kroz koje protiče Dunav - dodaje on.

objekat pliva u reci Savi foto: Printscren MUP Srbije

Podsetimo, i predstavnici hrvatske policije boravili su u Beogradu. Kako su sami istakli, razgovarali su sa ljudima koji vode istragu, ali i sa ministrom Aleksandrom Vulinom i predočeni su im svi dokazi o nestanku, te su se oni vratili u Hrvatsku.

(Kurir.rs / B. T.)