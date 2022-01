NOVA KRIMINALNA GRUPA ŠVERCUJE KOKAIN: Drogu savršene čistoće pakuju u banane, a do sada prošvercovali 2,5 tone narkotika

Specijalni crnogorski tužilac Miroslav Turković, koji i postupa u predmetu zaplene oko 500 kilograma kokaina, potvrdio je da je to tužilaštvo podnelo krivičnu prijavu protiv špeditera Đoka D. zbog sumnje da je postao član kriminalne grupe koja je prošvercovala kokain iz Južne Amerike u luku Bar. Podsetimo, 500 kilograma kokaina, pre tri dana otkriveno je u magacinu trgovinskog lanca "Voli", čiji je vlasnik Dragan Bokan, skrivena u tovaru banana.

Tužilac Turković otkrio je da su prikupljeni dokazi da je formirana nova kriminalna grupa, čiji su organizatori za sada dve nepoznate osobe.

- Na osnovu informacija koje je dobilo SDT došlo se do dokaza da je u toku 2021. na teritoriji Crne Gore, Slovenije, Ekvadora i drugih zemalja stvorena je kriminalna organizacija koja je stvorena radi vršenja proizvodnje, stavljanja u promet opojnih droga. Pripadnik ove organizovane kriminalne grupe, koju su formirale za sada dve nepoznate osobe, postao je i službenik jednog privrednog društva, čije je utvrđivanje identiteta u toku. Pripadnik je postao i crnogorski državljanin, koji je obavljao poslove špedicije - rekao je tužilac Miroslav Turković.

Tužilac je naveo i da svi prikupljeni dokazi ukazuju da je reč o uigranoj i dobro organizovanoj međunarodnoj kriminalnoj grupi, koja je za cilj imala transport droge iz Južne Amerike u Crnu Goru.

On je naveo da se Đoko D. osumnjičen da je označio kontejner u kom je u Bar 2. januara stigla droga u bananama i preusmerio ga ka "Voliju", kako bi omogućio ostalim pripadnicima grupe da ga tamo preuzmu. Navnodno, Objasnio je i da je kriminalna grupa bila toliko dobro organizovana, da su koristili čak i lažne plombe za kontejnere, kako bi nakon što uzmu drogu, članovi grupe ponovo mogli da plombiraju kontejnere.

foto: YouTube prtscr / PR Centar

Specijalni državni tužilac naveo je da postoje dokazi da su ovoj kriminalnoj grupi tokom prethodne godine, od juna do oktobra, prošle najmanje tri pošiljke, težine preko 2,5 tone kokaina. Kako je naveo, reč je o kokainu izuzetne čistoće od 96 procenata.

- Istražitelji su sigurni da krajnja odrednica kokaina nije trebalo da bude "Voli", otkriveno je da je droga trebalo da bude preuzeta u Slobodnoj carinskoj zoni - naveo je on i potvrdio da je kokain u bananama u luku Bar stigao 2. januara.

- Za tih 11 dana, koliko kontejner leži tamo, imali su šansu da otvore kontejner, stave plombu, uzmu drogu i odvezu je. Kažemo da je to Slobodna carinska zona, jer postoji sumnja da su to već tri puta uradili, 2.juna, 2.avgusta i 14. oktobra. Tri puta su uspeli da izvezu značajne količine opojne droge, jednom je falilo preko dve tone banana, drugi put 500 kilograma. Kako smo do toga došli? Tako što smo pametni. Ušli smo u papire. Došli smo do podataka da, kada su kontejneri otvarani, a bili su prisutni i špediteri, primetili su da uvek fali određena količina banana, i o tome obaveštavali firmu iz Slovenije koja je uvoznik. Jednom je bio naručilac "Voli", to je još jedan od pokazatelja da nije mesto isporuke trebalo da bude "Voli". Uvek je druga ili treća paleta, zašto, zato što im je tako najlakše da tokom noći uzmu pošiljku - naveo je Katnić.

On je naveo i da je postojala mogućnost da jedna kriminalna grupa otme drogu na putu od Bara do "Volija", ali da je policija koja je za pošiljku obaveštena od Carine i koja je pratila do magacina, bila spremna i na to.

- Treća mogućnost bila je da su i ovi iz Volija uključeni - rekao je on.

Kurir.rs/J. S.