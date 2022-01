ŠTA SE DOGODILO SA PREŽIVELIM ARKANOVIM UBICAMA: Samo jedan je u zatvoru, drugi ubijen, TROSTRUKI UBICA slobodan, a MOTIV NEJASAN!

Prošle su 22 godine od ubistva Željka Ražnatovića Arkana u beogradskom hotelu "Interkontinental", kad su nastradali i njegovi prijatelji Milenko Mandić i Dragan Garić, a za ovaj zločin iza rešetaka se do sada našla samo jedna osoba, dok nalogodavci Arkanovog ubistva do danas nisu otkriveni.

Dobrosav Gavrić, neposredni izvršilac zločina

Dobrosav Gavrić, policajac iz Loznice koji je na dan Arkanovog ubistva navodno bio na bolovanju, na prvom suđenju osuđen je na 30 godina robije kao neposredni izvršilac zločina. Međutim, kako sudija ni nakon godinu dana nije napisao obrazloženje presude, Gavrić je pušten da se na novom pretresu brani sa slobode. Redovno je dolazio na suđenja do 9. oktobra 2006, kada mu je izrečena presuda od 35 godina zatvora. Na izricanje presude nije došao, pobegao je iz zemlje i u tom trenutku postao najtraženiji srpski begunac.

foto: Printscreen

Krajem 2011. godine Gavrić je uhapšen u Južnoafričkoj Republici, ali ne po poternici Srbije. Gavrić je u Africi nastavio da se bavi kriminalom, pa je uhapšen kao vozač afričkog kralja podzemlja Sirila Bika, koji je ubijen u martu 2011. Gavrićev identitet, međutim, nije odmah otkriven (policiji se predstavio kao Saša Kovačević) i on je najpre pušten iz pritvora. Ubrzo je ponovo uhapšen zbog posedovanja kokaina i tada je utvrđeno da se radi o Arkanovom ubici.

Ipak, iako su naše vlasti to tražile, Gavrić do danas nije izručen Srbiji. Policajac iz Loznice se, međutim, najpre pravnim sredstvima borio protiv ekstradicije, a potom je podneo i zahtev za politički azil u Južnoafričkoj Republici. U toj molbi tvrdio je da on nije ubio Arkana i da je "moć za tako nešto imao samo Slobodan Milošević".

Njegova molba za politički azil je odbijena, ali ekstradicija se do danas nije desila, pa Gavrić u Južnoj Africi živi kao slobodan čovek.

Milan Đuričić Miki, saučesnik

Prvom presudom Milan Đuričić Miki (46) bio je osuđen na 20 godina zatvora. Kao i Gavrić, iz Srbije je pobegao 2006. godine uoči izricanja druge presude (na 30 godina zatvora) za Arkanovo ubistvo u "Interkontinentalu". Pobegli su zajedno pravo u Južnoafričku Republiku. Godinama su živeli tamo i brzo su se "uortačili" sa glavnim ljudima u podzemlju JAR.

O njemu se ništa nije znalo dok 2018. godine iz JAR nije stigla vest da je ubijen muškarac za kog se sumnja da je Đuričić. Za ovu informaciju danima nije bilo potvrde, jer je ubijeni muškarac kod sebe imao belgijski pasoš. Kasnije je utvrđeno da je dokument bio falsifikovan i, MUP Srbije potvrdio je da je ubijeni upravo Miki Đuričić.

foto: Privatna Arhiva

Kako su preneli lokalni mediji u Johanezburgu, on je ubijen 25. aprila oko 13.25 po lokalnom vremenu, kada je Đuričićev džip zaustavio semafor. Međutim, u sledećem trenutku beli automobil blokirao mu je prolaz i dva maskirana čoveka izašla su i iz automatskog oružja zasuli kišom metaka Đuričića. Upucan je više puta u predelu vrata i grudi, a od zadobijenih povreda on je preminuo na licu mesta, sedeći u svom automobilu.

Lokalni mediji iz Johanezburga navode i da je Đuričić, koji je u Srbiji osuđen na 30 godina zatvora zbog ubistva Željka Ražnatovića Arkana, uživao u raskošnom stilu života, imao je manji hotel u Bocvani. Prema njihovim tvrdnjama, poslednjih godina postao je blizak i sa podzemljem u Južnoafričkoj Republici, te je najverovatnije likvidiran zbog sukoba oko kriminalne teritorije i poslova u vezi s trgovinom drogom i ljudima.

Neposredno pred trostruko ubistvo foto: Puls Asfalta

Ipak, u krugovima bliskim ubijenom Đuričiću, pojavila se informacija da je možda greškom izrešetan a da je meta zapravo bila neka „krupnija zverka". S obzirom na činjenicu da je Milan bio jedan od najboljih prijatelja Dobrosava Gavrića, takođe osuđenog za Arkanovo ubistvo, za kojeg se sumnja da je utočište našao takođe u Južnoafričkoj Republici, vrlo je moguće da je baš njemu bila namenjena sačekuša, a ne Đuričiću.

Dragan Nikolić Gagi, saučesnik

Dragan Nikolić Gagi igrao je veliku ulogu u Arkanovom ubistvu, ali kobnog dana nije bio u "Interkontinentalu". Prvom presudom osuđen je bio na 15 godina zatvora. Kao i Gavrić i Đuričić sa slobode je čekao drugu presudu. I on je pobegao, međutim on je 2003. godine uhapšen u Austriji. Drugu presudu, 2006. godine je dočekao u Srbiji. Osuđen je na 30 godina robije i on je jedini koji se nalazi iza rešetaka za ubistvo Željka Ražnatovića Arkana.

Nikolić je jedini koji je pre nekoliko godina za Kurir, iz zatvora, ispričao kako i zašto je organizovano ovo ubistvo. Rekao je da je on odlučio da u njemu učestvuje iz dva razloga - tvrdio je da je Arkan ubio njegovog kuma Petra Vujčića nekoliko godina ranije u Beogradu, i, kao i kriminalac Zoran Uskoković Skole, sarađivao je s Arkanom i trebalo je da dobiju deo novca od milionskog transfera fudbalera FK "Obilić" Nikole Lazetića u inostranstvo. Arkan im novac nije isplatio i to je, kako je ispričao, bila "kap koja je prelila čašu".

foto: Dragana Udovičić

U svojoj ispovesti otkrio je da je u vreme likvidacije Arkana, koju je organizovao, sebi napravio alibi, međutim, po savetu advokata na suđenju ga nije iskoristio.

- Ja sam smišljeno toga dana napravio sebi alibi tako što sam otišao pravo u svoj stan na Novom Beogradu, u Ulici Dušana Vukasovića. Tu mi je bila i supruga, a ostavio sam namerno i brata Ranka i snaju na kafi dok je Gavrić jurio ka hotelu. Više puta sam obavljao neke pozive kako bi se kasnije preko baznih stanica utvrdilo da sam u vreme ubistva bio u svom stanu. Kasnije, tokom suđenja, nisam predlagao veštačenje listinga i baznih stanica jer mi je advokat Milan Vujin savetovao da to ne radim jer bih time mogao da ugrozim neke ljude. Ubeđivao me je da to nije neophodno jer svakako svi dokazi idu u moju korist - ispričao je on za Kurir.

Ostali učesnici zločina

Za pomaganje nakon izvršenog krivičnog dela, Đorđe Grubačić osuđen je na pet godina i šest meseci zatvora, Dejan Pitulić na pet godina, Vujadin Krstić na četiri godine i šest meseci, a Stojan Ranković na tri godine. Navedeni su izdržali presuđene kazne.

Tokom suđenja Arkanovim ubicama otkriveni su svi detalji planiranja i izvršenja zločina, međutim nikada nije otkriveno ko je zaista bio nalogodavac istog. Arkan je bio moćan čovek, jedan od najmoćnijih u našoj državi tad. Njegovo ubistvo pokrenulo je lavinu drugih zločina. Mediji su kasnije prenosiili da je tadašnji šef miljakovačkog klana Zoran Uskoković Skole hteo da se osveti Arkanu zbog duga za transfer fudbalera Nikole Lazetiča. Prema pojedinim saznanjima, Arkan je ponudio Skoletu samo milion maraka, od ukupno deset, kolika je bila zarada od prodaje, pa je Uskoković naručio njegovo ubistvo...

Ipak, bolje upućeni sigurni su da mafijaš kalibra Skoleta nije mogao da zamisli niti organizuje ovako veliko ubistvo. Pominjani su veliki bosovi, ali i političari, čak i ogranci Državne bezbednosti. Istinski motiv nikada nije završio u sudskim spisima.

Uviđaj posle Arkanovog ubistva foto: Pritnscreen

Mnogi svedoci se nisu pojavljivali na ročištima. Veliki deo njih koji se odazvao pozivima suda tvrdio je da "ništa nije video" ili da se "ničeg ne seća". Niko nije hteo da ima veze sa ovim zločinom.

(Kurir.rs/ Blic)