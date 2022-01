MISLIO DA PUCA U DIVLJU SVINJU! Tragedija u šumi: Slabovidi lovac upucao kolegu u srce dok je ovaj palio vatru!

Lovac R. G. (53) uhapšen je zbog sumnje da je slučajno, pomislivši da puca u divlju svinju, usmrtio kolegu lovca Zorana Stojanovića (40), koji je palio vatru u žbunju.

mesto zločina foto: Kurir.rs/B.R.

Tragedija se dogodila u nedelju po podne nadomak sela Rudara u okolini Kuršumlije. R. G. je uhapšen i tereti se za teško delo protiv opšte bezbednosti, a određeno mu je i zadržavanje do 48 sati.

Devet dramlija

- R. G. je Stojanovića slučajno upucao, a od devet dramlija iz tog patrona jedna ga je direktno pogodila u srce - kaže izvor Kurira i nastavlja:

- Zoran je u lovu bio s prijateljima, koji su ostali duboko u šumi, a on je sišao prvi, na oko 120 metara do glavnog puta, da zapali vatru kako bi se ugrejao. Taj deo je pun rastinja, šiblja i drveća, a on se savio da zapali vatru kad ga je pogodio metak. Navodno, R. G., koji se nalazio u blizini, čuo je kako psi laju, pomislio da je divlja svinja i opalio.

Zoran se tek skućio: Do pre tri meseca bio podstanar Stojanovićevi rođaci kažu da je njegova majka, s kojom je živeo, van sebe od bola. - Bili su podstanari do pre tri meseca, tad su kupili kuću. Molerisao je i tako skupio novac, nešto je i pozajmio. Živeli su sami, oca je video možda dva puta u životu. Namučio se u životu, njegova majka ovo neće moći da preboli - kažu rođaci. U selu Rudare, iz koga je osumnjičeni R. G., kažu da je i on stanovao sam od majčine smrti, na kilometar od mesta na kom se desila tragedija: - Bio je umoran, a i lošeg je vida, sigurno je to doprinelo nesreći. Jadne njihove porodice.

Radomir Veličković, koji živi u blizini, kaže da je čuo dva pucnja.

- Čuo sam prvo jedan, pa odmah zatim i drugi pucanj, a onda je neko počeo da zapomaže i doziva u pomoć. Odmah sam pozvao Hitnu i rekao da se nešto desilo u lovu, a ja sam potrčao da pomognem. Na stazi sam ugledao komšiju R. G. kako nosi Zorana, verovatno ga je sam preneo bar 80 metara. Pritekao sam mu u pomoć i spustili smo ga do puta, još je imao puls - priča Veličković i dodaje da su kolima krenuli u susret Hitnoj pomoći:

Zapomagao izbezumljen

- R. G. je bio potpuno izbezumljen, ponavljao je da je ranio Zorana, glas mu se izmenio, bilo je strašno. Ovde nema signala mobilne telefonije, a jedan od lovaca imao je motorolu i dozivao druge - objasnio je naš sagovornik i dodao da je Zoran umro u Domu zdravlja u Kuršumliji.

svedok foto: Biljana Roganović

R. G., kako kaže izvor Kurira, slabog je vida i nosi naočare.

- On tog dana nije ni imao dozvolu da lovi, a pre nego što je upucao Zorana, sreo je drugog lovca, koga isto nije video, i zamalo i njega ranio jer je samo čuo šuškanje - navodi izvor.

U Lovačkom udruženju u Kuršumliji potvrđeno nam je da R. G. nije imao dozvolu za lov tog vikenda.

Kurir.rs/ Biljana Roganović