GAZDA IM JE DAO SAMO JEDAN KLJUČ Istražitelj uhvatio Matejeve prijatelje u laži?! VESELO DRUŠTVANCE KRIJE NEKU VELIKU TAJNU

Privatni detektiv Braca Zdravković rekao je da ne može sa sigurnošću da tvrdi da li su Matej Periš (27) i njegovo društvo konzumirali narkotike u noći kad je nestao, ali da policija odlično zna ako jesu.

- Nemoguće je da od njih samo Matej Periš koristi narkotike, a ostali piju limunadu. Konzumirali su isto piće i isto su se provodili. Ako nije tako, onda to veliko društvance krije neku veliku tajnu. Onda su mu nešto stavili u piće ako je samo on bio drogiran. A zašto bi to uradili njegovi drugovi iz detinjstva? Ta mogućnost se odbacuje - rekao je Zdravković.

Navodi i jednu od mogućnosti zbog čega je Matej mogao da odluči da napusti klub i društvo.

- Možda želja za boljim provodom koji bi bio tajna za sve druge sem za njega. To je možda zato jer se plašio da bi neko od društva preneo njegovu tajnu njegovoj devojci u Splitu. I možda bi zbog toga njihova veza pukla. Možda mu je neka devojka dala predlog da odu negde da se provedu. A taj dobar provod zna da bude uz konzumaciju raznih narkotika. Jedna od pretpostavki je da mu je neka devojka rekla "evo ti adresa" i u toliko i toliko sati ćeš biti u ovom hotelu. Najverovatnije je društvu rekao da ide samo do toaleta. Jaknu ostavlja da ne bi bio sumnjiv. Cilj mu je bio da čim izađe uhvati prvi taksi i ode do tog hotela. Počeo je da trči da što pre stigne do tog mesta - rekao je Zdravković na Jutjub kanalu Agamemnom production.

Zdravković navodi da bi postupio isto kao taksista koji nije stao Perišu.

- Da sam taksista i da me je neko tako zaustavio pobegao bih glavom bez obzira. S tim što bih ja obavestio svoju centralu da me je zaustavio mladić u majci koji je bio sumnjiv. To bih uradio da bi centrala obavestila Interventnu policiju. To je jedino što zameram taksisti jer je video da se radi o nečem čudnom - rekao je Zdravković.

Ističe da to što se pisalo da je jedan od momaka pretpostavljao da je Matej otišao u taj apartman koji su iznajmili nije istina.

- Gazda je dao samo jedan ključ. Matej nije imao ključ kod sebe tako da nije mogao da ode u taj stan. To što njegovo društvo ćuti, znači samo da im je ili naređeno iz policije da zbog istrage ne govore ništa ili ćute da se ne bi otkrilo da su konzumirali neku supstancu - rekao je Zdravković.

Istraga nestanka Mateja Periša ulazi u treću nedelju.

Mladi Matej Periš iz Splita, podsetimo, nestao je u Beogradu u noći između 30. i 31. decembra. Iz potpuno nepoznatih razloga Periš je oko 1.20 posle ponoći istrčao iz kluba "Gotik" u kojem je bio sa društvom i od tada mu se izgubio svaki trag.

Bonus video:

00:39 Deo trase kojom se kretao Matej Periš u noći nestanka