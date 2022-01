NAPAD NA DVE NOTARKE: Klijent bacao pleksiglas na radnice, savladao ga policajac

Muškarac A. O. uhapšen je prekjuče zbog napada na dve žene zaposlene u javnobeležničkoj kancelariji u Rakovici, nakon što je jedna od njih odbila da overi aneks ugovora o poklonu, bez prisustva potpisnika papira. Napad se dogodio oko podneva.

- Do napada je, došlo jer su službenice u skladu sa zakonom, odbile da overe aneks ugovora o poklonu vozila, jer potpisnik čiji je potpis trebalo da overe nije bio prisutan. Kada su to predočile A.O., on je fizički napao žene u kancelariji i polomio zaštitnu barijeru na šalteru za overe, kojom je potom gadao službenicu - kaže Gordana Lazarević iz Javnobeležničke komore Srbije:

- Samo pukom srećom izbegnute su veće posledice. U kancelariji se u to vreme, kao stranka, nalazio policijski službenik koji je savladao pomenutog i time sprečio veći incident i pomogao radnicama na koje je nasrnuo A. O. - rekla je za Kurir Lazarevićeva i dodala da je policajac ostao na mestu događaja sve dok patrola nije došla i odvela A.O.

Javnobeležnička komora Srbije najoštrije osuđuje nasilan napad na zaposlene i poziva nadležne organe da, u skladu sa zakonom, procesuiraju napadača, saopštili su iz JKS.

