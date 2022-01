ŠTA KRIJE MISTERIOZNA SPLIĆANKA U SLUČAJU MATEJEVOG NESTANKA? Maja živi na visokoj nozi, a evo odakle joj pare za takav život

O nestanku Mateja Periša (27) kojem se svaki tragi izgubio u noći između 30. i 31. decembra u Beogradu kada je nešto pre 2 časa noću izašao iz kluba "Gotik" u Beton Hali, i dalje se veoma malo zna, a istinu navodno "krije" Splićanka Maja S. sa kojom se on kobne večeri čuo dva puta.

Misteriozna Splićanka je izazvala sumnje kada je, kako se navodi, promenila svoj iskaz, potom je, navodno, u policiji izjavila da Matej koristi opijate, a zatim izbirsala društvene mreže i blokirala sve ljude koji imaju veze sa ovim slučajem.

foto: Privatna Arhiva

Prvo je, kako je naveo izvor hrvatskog medija Večernji, izjavila da je spavala u trenutku kada je zvao, a potom da se čula sa njim dok je on bio u "Gotiku", ali da ga ništa nije čula jer je bila buka u lokalu u kojem se nalazila u tom trenutku.

- Bio je to slučajan susret i ona mi je tada kratko rekla da se ona i Matej nisu čuli, ali da je imala njegov propušten poziv. Kaže da je spavala... Ali, to je bilo pre 23 sata kada je on bio spojen na WiFI mrežu i kad je bila zabeležena njegova poslednja aktivnost na WhatsAppu - rekao je Nenad Periš, otac nestalog Mateja.

Potom se pojavila druga verzija njene izjave nakon saslušanja u policiji.

- Maja je često u Beogradu, a navodno je na društvenim mrežama kačila slike provoda iz jednog kluba koji se nalazi blizu mesta na kom je Matej nestao. Ne zna se da li je bila tamo i te večeri, ali se ne isključuje mogućnost da je Periš krenuo da se nađe s njom - izjavila je osoba iz istrage za Večernji i dodao: "Ona je, navodno, rekla da se javila na poziv i da nije čula šta joj Matej priča jer je bila glasna muzika u lokalu".

Ona je potom blokirala je svakog ko ju je pitao za Mateja i nestala s mreža, što je dodatno "pogrejalo sumnje" da Splićanka zna "nešto više" obzirom da su njih dvoje prijatelji celog života. Tačnije, Matej i njen rođeni brat su odrasli zajedno.

Nestali Splićanin je inače radio kao skiper.

foto: Privatna Arhiva

Splićanka živi na "visokoj nozi"

Splićanka Maja S., u čijem vlasništvu su dve firme za pomorski saobraćaj i turizam, vodi veoma skup život.

- Oblači se brendirano, uvek je doterana i izlazi samo na ekskluzivna mesta. Voli luksuz i time se često hvali na društvenim mrežama - rekao je sagovornik iz Splita i dodao:

- Živi život na visokoj nozi. Putuje često, a Beograd joj je jedna od omiljenih destinacija i zna čak i po mesec dana da ostane tu. Voli takav život i može da ga priušti.

Tamošnja policija akcenat stavila je na njegove prijatelje, odnosno, na šestoricu momaka koji su bili u njegovom društvu u našoj prestonici koje će, kako su rekli, "ispitati ako treba i po 7 puta" jer, kako tvrde, oni su jedini koji znaju šta se tačno dogodilo.

Oni su svoj iskaz dali u beogradskoj policiji. Nakon toga su poligrafski testirani i prošli su poligraf. Kako se inspektorima nije učinilo ništa sumnjivo pušteni su iz policije.

Dan posle dolaska oca nestalog Splićanina Nenada Periša u Beograd, šestorica prijatelja su krenuli za Zagreb. Jedan od njih preuzeo je Matejev "audi" i odvezao ga u Split.

(Kurir.rs/Blic/Vecernji)