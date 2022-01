OTKRIVENA PREPISKA MATEJEVIH DRUGOVA POSLE NJEGOVOG NESTANKA: Razmenili OVE poruke, pominjali i DROGU

Hrvatska policija došla je u posed prepiske prijatelja nestalog Splićanina Mateja Periša u kojoj se sa svojom devojkom dopisuje o nestanku druga, ali i onome šta se događalo kobne noći. Kako se može zaključiti po prepisci Matejevih drugova, kritične noći u "Gotiku" konzumirali su narkotike.

Prema nezvaničnim informacijama, hrvatska policija je ispitala sve Matejeve prijatelje koji su u noći njegovog nestanka 30. na 31. decembar bili sa njim u izlasku u klubu “Gotik” u Beogradu. Pored toga, policija je došla i do svih poruka koje su ovi mladići koji su bili sa njim razmenjivali od 30. decembra do danas, a koje sada analiziraju kako bi utvrdili šta se kobne noći dogodilo. Među njima nalaze se i poruke koje je prijatelj nestalog Splićanina Božo, razmenjivao sa svojom devojkom Sanjom, dan nakon Matejevog nestanka i nekoliko dana nakon toga.

Kako saznaje Blic, u porukama dan nakon nestanka Božo je konstatovao da ne zna šta je bilo Mateju, te se zapitao da su u pitanju "halucinogene droge ili nešto drugo slično".

U prvom trenutku devojci je rekao da oni narkotike nisu uzimali i da ne zna šta se Mateju dogodilo, dok je u prepisci par dana kasnije rekao da su drogu uzeli nakon što je Periš otišao iz kluba.

- Njemu je Sanja potom odgovorila da ne veruje da je Matej uzeo nešto sam, “osim ako mu neko u tom điru po klubu nije ponudio”. Rekla je i da Matej nije žensko da mu neko drogu stavi u piće - kaže izvor i dodaje da je Božo nakon toga samo rekao: “Stvarno ne razumem”.

Nekoliko dana nakon ovih poruka Božo se sa svojom devojkom dopisivao o nekim drugim temama, a pet, šest dana od Matejevog nestanka, kako dodaje naš sagovornik, oni ponovo pokreću temu Mateja.

"Može biti i to šta ti govoriš. Ali opet došao bi do Mira, rekao idem rešiti, ne bi mu rekao idem napraviti krug po klubu. Ne znam stvarno šta reći", glasi poruka Boža koju je poslao svojoj devojci.

Tada je njegova devojka pomenula Maju S. koju je Matej poslednju zvao neposredno pred nestanak. Kako je Sanja napisala svom momku: “možda je Matej usput upao u priču u tom điru sa čovekom. Možda nije planirao to. Ili ta Maja koristi i ta čuda, da mu je ona nekog rešila".

- Božo joj je na to odgovorio da može biti tako, ali i da koliko zna “Maja ne koristi”. Njega je Sanja potom pitala da li je Mateju bilo krivo “što ste vi sa Zadranima uzeli, a on nije”, na šta joj je mladić rekao da Matej to ni ne zna, te i da su “uzeli” nakon što je njihov prijatelj nestao - objašnjava naš sagovornik.

Matejevi prijatleji ponovo saslušani

Hrvatska policija je i danas obavljala razgovore s prijateljima nestalog Mateja Periša (27) za kojim se traga već 20. dan.

Kao saznaje Jutarnji list, policija je u međuvremenu ustanovila i obavila razgovore sa "ekipom Zadrana" koji su tu noć bili u klubu Gotik neposredno pored društva Mateja Periša. I dalje se proveravaju neke radnje vezane za telefon, a hrvatska policija u svakodnevnom je kontaktu s kolegama iz Srbije. Nije isključeno da će se iduće nedelje opet održati sastanak hrvatskih policajaca sa kolegama u Beogradu, ali to zavisi o daljim rezultatima potrage koja, nažalost, još nije dala rezultat.

Hrvatska policija ispitala je danas i ekipu iz Zadra, koja je bila za stolom kraj Mateja i njegovih prijatelja u klubu "Gotik". Sudeći po porukama Matejevog prijatelja oni su upravo sa ovim Zadranima kobne noći konzumirali drogu.

U međuvremenu se oglasila i Splićanka Maja S. koju je Matej nazvao u noći s 30. na 31. decembra, ali ona nije odgovorila na taj poziv.

- Normalno da se kajem, to mi je najveća muka jer smatram, da me je obavestio da dolazi u Beograd, ja bih im rekla gde da idu i šta da rade - rekla je Maja S.

Kako se saznaje, i ona je danas saslušana u hrvatskoj policiji povodom poruka koje je kobne noći razmenila sa Matejem. Podsetimo, ona je poslednja osoba koju je Periš te noći pozvao. Nakon toga njegov telefon se ugasio i on je nestao!

Podsetimo, Periš je nestao u noći između 30. i 31. decembra, nakon što je izišao iz kluba Gotik. Njegovo dalje kretanje pratile su sigurnosne kamere te je utvrđeno da je trčao beogradskim ulicama, iako ga niko nije jurio. Samo je u jednom trenutku pokušao je da zaustavi taksi, a onda je produžio do restorana Savanova, gde mu se gubi svaki trag. Kamere su "pokrile" devet minuta njegovog kretanja nakon izlaska iz Gotika sve do restorana Savanova, kao i njegov pokušaj da zaustavi taksi nakon kog je produžio do restorana na savskoj promenadi.

(Kurir.rs/Blic)