SRCE DA PUKNE: Sin preminulog ratnog vojnog invalida skočio s trećeg sprata kuće zbog duga za struju

N. C. (22), sin ratnog vojnog invalida, skočio je juče ujutru oko 3.45 sa deset metra visine, pokušavši da sebi oduzme život zbog, kako tvrdi njegova baka, teških uslova u kojima žive.

Mladić je, kako saznajemo, skočio s trećeg sprata porodične kuće, ali je srećom pao na sakupljeno granje, koje mu je ublažilo pad. - On je, pukom srećom, prošao samo sa ogrebotinama. Nalazi se u bolnici i čuva ga policajac - kaže izvor i dodaje da se proverava da li je mladić pre skoka konzumirao alkohol.

Poleteo

Baka povređenog kaže da, osim N. C., ima još petoro unuka, blizance od devet godina, dvojicu dečaka od 13 i 17, kao i devojčicu od 15 godina. U celoj porodici zaposlen je samo N. C. i to povremeno. Otac, inače ratni vojni invalid koji je povređen tokom rata u Hrvatskoj, umro je u oktobru.

- Sva muka mu se sakupila i na moje oči je skočio. "Hoću da idem kod tate, hoću kod tate", viknuo je i skočio - počinje priču vidno potresena mladićeva baka:

- Videla sam ga kako je poleteo nadole. Sve mu je došlo do grla. Valjda je video da ne može da se izbori s teškoćama. Teško se živi. Mi nekako preguramo mesec sa 35.000 dinara od penzije i tuđe nege. To nije dovoljno da platimo račune i odeću i obuću i hranu. Samo za struju dugujemo 1,3 miliona dinara, a dugujemo i za komunalije - priča nesrećna žena.

Da srce pukne Jedva sam sahranila sina, nemam mu za spomenik Baka kaže da od sinovljeve smrti nisu uspeli da regulišu njegovu penziju. - Moj sin je u oktobru umro i evo... Još ne možemo spomenik da namestimo. Imali smo problema i da platimo sahranu. Paru na paru sam skupljala da kupim drva, a i za to je neko prijavio da su navodno ukradena. Unuk mi je radan, leti ide po građevini, pomognu mi i komšije - priča u suzama baka.

Kako baka tvrdi, majka njenih unučića ne živi s njima, a povremeno dolazi da ih obiđe. - Pričali su da hoće da nam uzmu ovo troje mlađe dece, ali na to nećemo nikada da pristanemo. Borićemo se i ja i Nikola da ostanemo zajedno - kroz suze kaže potresena starica.

Primaju pomoć

U Centru za socijalni rad navode da intenzivno prate ovu porodicu, te da je N. C. poslednji put na razgovoru bio pre nekoliko dana.

- Razgovarali smo da on postane staratelj porodice zajedno s bakom, ali ovaj događaj sada remeti mnoge planove. Mi smo procenili da, i pored ovoga, mogu da ostanu zajedno, ali uz nadzor naših kolega. Određene su kolege po službenoj dužnosti koji vode računa o njima tako da se nadamo da će sve ispasti dobro - kažu u Centru za socijalni rad:

- Mladić mnogo voli svoju braću, sestre i baku. Trudi se koliko može da imaju osnovno - navode i dodaju da je porodica prošlog meseca primila jednokratnu pomoć.

Kurir.rs/ E.K.