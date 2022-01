BELIVUK DOBIO NASLEDNIKA?! Stručnjaci otkrili ime, potom žestoko udarili na policiju: TREBA DA SE PONOSE ŠTO RADE U POLICIJI

Veljko Belivuk, organizator kriminalne grupe koja se tereti za najteža krivična dela, i čiji je deo, prema navodima optužnice, bio i bivši inspektor SBPOK Božidar Stolić, pokušao je da na saslušanju opere ovog pripadnika MUP-a.

Ratomir Antonović, iz Centra za bezbednost DBA Srbija, istakao je da je novac koji je dobijao bivši inspektor za širenja informacija, bio poprilično mali.

- Njegova uloga je bila da prodaje informacije koje su bile od značaja klanu Velje Nevolje i on je za to dobijao relativno male pare od oko 500 evra. Pričamo o veoma vrednim informacijama koje je on prodavao za veoma male pare - rekao je Antonović za Jutarnji program na Kurir televiziji.

Prof. dr Mina Zirojević, sa Instituta za uporedno pravo, se osvrnula na policiju i zamerila im što su tako lako prodali sebe.

- Pošto je veliki novac u pitanju, mesta se popune jako brzo. Klan je imao dosta ljudi u policiji i zato je onoliko brzo rastao. Ljudi bi trebalo da se ponose time što rade u policiji. Naravno to je relativno mali novac da prodaju sebe i svoje kolege.

Posle 5 meseci progovorio Kako Kurir saznaje, 20-tak dana pošto je uhapšen inspektor Stolić, za kog se sumnja da je za novac odavao informacije Belivuku i ostalim pripadnicima njegovog klana, Velja Nevolja, koji je već pet meseci bio u pritvoru, odlučio je da prvi put progovori u Tužilaštvu za organizovani kriminal.

Antonović je istakao da je proširenje optužnice Dijane Hrkalović bio dobar potez i zatim otkrio da su navijači napravili farsu i odredili novog lidera.

- Mislim da je dobro što je došlo do proširenja optužnice. Ona je na početku bila okrivljena za krivično delo, trgovina uticajem. To je jedno delo vrlo teško za dokazivanje, ali vrlo je važno da se dokaže da ona nije samo trgovala uticajem nego je radila i mnogo teža krivična dela. Ona je bila na vrhu te piramide koja je korumpirala čitavo ministarstvo unutrašnjih poslova. Ako se dokaže da je ona bila neformalni vođa čitavog klana. Naravno imamo Belivuka i Miljkovića koji su bile vođe u svetu podzemlja, ali morao je postojati neki njihov lider na beloj strani. Ako nema sprege između podzemlja i politike nema ni organizovanog kriminala. Što se tiče potencijalnog naslednika, mi smo imali čitav jedan performans pre nekoliko dana kada su navijači napravili, na Pupinovom mostu, predstavu kao vid podrške Belivuku i uz to se promovisao Marko Budimir kao novi lider - rekao je Antonović.

