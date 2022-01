SVAĐA NAD MRTVIM GIŠKOM: Arkan došao da izjavi saučešće porodici, ali se ubrzo pokajao TI DA PUCAŠ?! NEMAŠ TI ŠTA DA PUCAŠ

Slavica Božović, sestra osnivača Srpske garde Đorđa Božovića Giške, otkrila je malo poznate detalje događaja koji su usledili kad su doneli telo njenog brata u njihovu porodičnu kuću u Beogradu.

- Kad su ga doneli kući umotanog u zastavu mama je sedela pored njega. Ni suzu nije pustila već je pričala sa njim 24 sata dok ga nisu sutra odneli. Tada je došao Arkan i rekao mojoj mami da hoće mu vidi rane - ispričala je Slavica Božović pre nekoliko godina za Balkan info i opisala kako je izgledao razgovor njene majke i Arkana.

- Nećeš mu ti gledati rane! Ja sam ih videla i to je dovoljno - rekla je majka.

- Hoću da dovedem ljude da pucaju u njegovu čast kad ga budu sahranjivali - odgovorio je Arkan.

- Nemaš ti šta da pucaš. Ima ko će to. Imao je on svoju gardu - rekla mu je nesrećna majka.

Slavica je potom ispričala da se u tom trenutku nalazila pored kontroverznog biznismena i Giškinog pobratima Brana Mićunovića.

- Meni mama nije davala da pušim u kući. Sedela sam na stepeništu na trećem spratu ispred ulaznih vrata i pušila. Rastavljala sam se od života od tuge. I tad je ušao Arkan. A pored mene je bio i Brano Mićunović. I Arkan mu reče u jednom trenutku: "Volim ga Brano samo zato što je poginuo ko pravi junak. Kao što bih i ja poginuo" - rekao je Arkan.

Usledio je prema njenim tvrdnjama neočekivan odgovor.

- Brana inače tiho priča, ali mu je svaka reč na mestu: "Slušaj, Željko, da ti kažem. Nemoj da se porediš sa njim. On je bio broj jedan, pa je prvo mesto posle njega prazno, pa je drugo mesto posle njega prazno, pa je treče mesto posle njega prazno, pa je četvrto mesto posle njega prazno. E tek tamo mi možemo da se ređamo". Arkan se naljutio, ništa nije rekao, ni zdravo. Samo je istrčao napolje - ispričala je Slavica Božović.

Podsećanja radi, Giška je ubijen je 15. septembra 1991. godine na ratištu u Gospiću pod do sada nerazjašnjenim okolnostima. Do danas nije utvrđeno da li su ga ubili domaći protivnici ili neprijatelji s hrvatske strane.

Jednom prilikom je njegova sestra ispričala kakav je odnos bio između njega i Arkana.

- Đorđe mu je organizovao jedno bekstvo iz zatvora. Trebalo je da ga nakon toga bezbedno prebaci preko granice do Jugoslavije. Arkan je čuo ranije za Gišku, kako je junak i hrabar mlad momak, pa je rešio da testira Giškinu hrabrost, nagovarajući ga da prvo obiju banku - rekla je Slavica.

To je, kako kaže, bio čist Arkanov egzibicionizam, jer kad su ušli u banku, Giška je na glavu stavio fantomku, a Arkan mu je strgao sa glave rekavši mu: "Daj bre, šta si se usrao".

- Đorđe je posle pričao da je to bila tako loša namera jer je to značilo ako je Arkan već provaljen u celoj Evropi, ajde onda i Giška da bude, a moj brat došao da mu spasi glavu. U tom trenutku se začuje alarm, Đorđe počne da beži na jednu stranu, Arkan na drugu. U jednom trenutku Đorđe se okreće i vidi da su petorica skočila na Arkana. On se vrati, nokautira ih, pokupi Arkana i pobegnu, dođu u Crnu Goru. Giška mu je tada sva vrata otvorio, on ga je doveo da radi za državu. Vremenom su se udaljili, nisu bili prijatelji, Đorđe mu je rekao: "Ti ne umeš da budeš prijatelj sa nekim ko je na istom nivou, samo si dobar sa onima koji su ispod tebe" - ispričala je Slavica.

