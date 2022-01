PORODICA PREMINULOG RATNOG VOJNOG INVALIDA IZ NIŠA OSTAJE NA OKUPU: Hraniteljske porodice nisu opcija

Sedmočlana porodica iz Niša gde petoro dece i jedan punoletni momak žive sa bakom, neće biti razdvojena u hraniteljske porodice, saznaje Kurir u Centru za socijalni rad "Sveti Sava" u Nišu.

Pažnja na ovu porodicu je skrenuta kada je u noći Bogojavljenja najstariji N. C. skočio sa trećeg sprata jer mu je, po rečima bake, "sve dozlogrdilo". On je prošao sa ogrebotinama i lakšim povredama jer je pao na granje koje je bilo spremno da se nareže za grejanje.

- Malopre sam potpisao rešenje po kome im je dodeljen staralac iz redova radnika iz centra. To znači da će taj radnik intenzivno pratiti razvoj, potrebe i sve ostalo u porodici. Moći će da se čuju ili vide svaki ili svaki drugi dan. Isključili smo mogućnost da se neko od njih smesti u hraniteljske porodice. Ostaju zajedno i to sa staraocem je privremena mera. Jedan od braće koji ima 17 godina je inteligentan, razborit tako da postoji neka mogućnost da po navršavanju osamnaeste godine on postane staralac - rekao nam je Zoran Jović direktor Centra za socijalni rad.

N. C. koji je preživeo pad s desetak metara ima petoro braće i sestara, a njih šestoro se snalaze za obične životne stvari. Brat i sestra od devet godina su blizanci, a N. C. ima još dva brata od 13 i 17 godina, kao i sestru od 15. U kući radi samo Nikola, povremeno kod privatnika.

Otac šestoro dece umro je oktobra meseca. On je bio ratni vojni invalid koji je za Srbiju ratovao u Hrvatskoj i tada izgubio oko u borbama.

