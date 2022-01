SIN SANDE RAŠKOVIĆ POTIČE IZ POZNATIH PORODICA: Evo ko su bili OTAC I DEDE Jovana koji je pronađen mrtav, po jednom DOBIO IME

Kao bomba je odjeknula vest da je Jovan Ivić (30), sin potpredsednice Narodne stranke Vuka Jeremića, Sande Rašković Ivić izvršio samoubistvo skokom sa petog sprata, kako se nezvanično saznaje.

On je nađen na pločniku ispred zgrade u kojoj je živeo u centru Beograda u Ulici 27. marta, i to sa obmotanim kablovima oko vrata. Jovanu Iviću, 25-godišnjem studentu filozofije iz Beograda, nije prvi put da je digao ruku na sebe. On je prošle godine pretio da će se ubiti na isti način, a pre dva meseca se nagutao lekovima i zatvorio u stanu. Tada je policija upala u stan kako bi ga spasila.

Međutim, tragično stradali momak potiče iz veoma poznate i uspešne porodice – porodice akademika. Svi znamo ko mu je majka, a evo ko su mu bili otac, deda i baba.

Njegov deda s očeve strane, Pavle Ivić bio je naučnik međunarodnog ugleda i najbolji srpski lingvista druge polovine dvadesetog veka. Govorio je oko 10 tranih jezika, a sve to donelo mu je članstvo u ovdašnjim i inostranim naučnim ustanovama najvišeg ranga, tako da je, pored Srpske, bio član Američke, Norveške, Slovenačke, Austrijske, Makedonske i Ruske akademije nauka. Preminuo je 1999. godine. Milka Ivić, supruga Pavla Ivića i baka nesrećnog mladića, bila je srpski lingvista, profesor univerziteta i redovni član SANU. Bila je član Norveške, Saksonske i Srpske akademije nauka. Pored toga, uređivala je i časopis Južnoslovenski filolog, a preminula je 2011. godine.

Jovan Rašković foto: Facebook

Mladićev deda po majci bio je Jovan Rašković psihijatar, akademik, osnivač Srpske demokratske stranke (SDS) u Hrvatskoj, po kojem je najverovatnije i dobio ime. Jedan je od najuglednijih psihijatara u Jugoslaviji. Bio je profesor univerziteta u Ljubljani i Zagrebu, i gostujući profesor na mnogim uglednim univerzitetima u svetu (London, Hjuston, Pavia, Rim...). Bio je direktor Centra za naučno-istraživački rad bolnice „Sveti Sava“ u Beogradu, član Medicinske akademije Hrvatske, počasni član Čehoslovačkog udruženja psihijatara i Udruženja psihijatara Italije. Primljen je za člana van radnog sastava Srpske akademije nauka i umetnosti 15. decembra 1988. godine.[Sarađivao je s mnogim uglednim pojedincima i ustanovama u svetu. Autor je preko stotinu medicinskih publikacija, stručnih i naučnih radova, te nekoliko monografija.

Otac tragično stradalog Jovana, akademik Aleksandar Ivić bio je član Matematičkog instituta SANU i član redakcije više međunarodnih časopisa. Ivić je objavio je preko 280 naučnih radova u najpoznatijim svetskim časopisima, sa citiranošću od nekoliko hiljada puta. Pisao je recenzije za međunarodne časopise i referate za poznate svetske referativne žurnale. Nakon rada na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu prešao je na Rudarsko-geološki fakultet Univerziteta u Beogradu (Katedra za primenjenu matematiku), prolazeći kroz sva univerzitetska zvanja. Za redovnog profesora izabran je 1988, a za profesora emeritusa na Univerzitetu u Beogradu 2014. godine. Preminuo je 2020. gdine, a njegov odlazak bio je veliki gubitak za Srpsku akademiju nauka i umetnosti i sveukupnu srpsku i svetsku nauku. Bio je u braku sa poznatom političarkom Sandom Rašković Ivić, sa kojom je imao troje dece, između ostalog i sina Jovana, koji je jutros izvršio samoubistvo.

Još uvek nije poznato kada je tačno došlo do tragedije, a telo mladića pronašli su prolaznici koji su obavestili policiju. Pretpostavlja se da je mladić skočio sa prozora. Međutim, naložena je obdukcija koja će utvrditi tačan uzrok smrti mladića.

Kurir.rs/Objektiv

bonus video:

00:28 Samoubistvo sina političarke Sande Rašković Ivić