OVO JE POSLEDNJA JOVANOVA PORUKA PRE NEGO ŠTO JE SKOČIO U AMBIS: Objava na Fejsbuku otkrila s kavim se problemima borio 15 godina

Jovan Ivić (25), čije je telo nađeno jutros na pločniku ispred zgrade u Ulici 27. marta, gde je živeo, nekoliko sati pre tragedije objavio je potresnu poruku na Fejsbuku u kojoj je napisao da je "bol neizdrživ".

Ivić se, kako se veruje, ubio padom sa petog sprata na pločnik. Njegovo telo u 5.40 jutros zatekli su prolaznici koji su pozvali Hitnu pomoć i policiju. Obavljen je uviđaj, a Više javno tužilaštvo je saopštilo da ništa ne ukazuje na nasilnu smrt. U stanu nisu zatečeni tragovi nasilja ili premetačine.

- Najverovatnije je u pitanju samoubistvo - saopštilo je Više javno tužilaštvo.

Ipak, istraga je u toku i naložena je obdukcija, kao i toksikološka analiza. Jovan Ivić je u svojoj poslednjoj poruci napisao da je u "mraku živeo zadnjih 15 godina".

"Bol je neizdrživ. Uninija ždere i taj mrak je tu zadnjih 15 godina. Nisam moralista i ne smatram da je to presudno, ali prroci preko kojem sam se predao Njemu (đavolu, prim. nov), prepustio, smlavili su me do kraja", napisao je Jovan Ivić., a objavu završio rečima:

"Samo mi je dosta pretvaranja nek zna ceo svet... Vaskrsenja ne biva bez Smrti ,a smrti nema, ima seoba!"

Da podsetimo Jovan I. je pokušao da se ubije i pre dva meseca: Naime on se zatvorio u stan i navodno nagutao lekovima, a kako se zaključao, niko nije mogao da uđe unutra.

