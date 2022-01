JOVIČIĆ UZIMAO 60.000 € OD INVESTITORA: Detalji optužnice protiv bivšeg predsednika opštine IMAO U ŠTEKU 50 MILIONA?!

Aleksandar Jovičić, nekadašnji predsednik beogradske opštine Palilula, uzimao je mito u iznosima od 10.000 do 60.000 evra da bi omogućio nezakonitu legalizaciju objekata od juna 2016. do novembra 2018. godine.

To je jedan od ključnih detalja iz optužnice koju je Specijalno tužilaštvo nedavno podiglo protiv Jovičića i još devetorice njegovih saradnika. Jovičić je tokom istrage negirao krivicu i tvrdio da nikad nije dao nalog da se nelegalni objekti legalizuju i zaštite od rušenja i da nikada nije uzeo novac za to. Za tvrdnje načeInika Odeljenja za društvene delatnosti i zajedničke poslove opštine Palilula Dražena Vujića, koji ga je teretio u svom iskazu, Jovičić je rekao da su to notorne laži i da nikada sa njim nije komunicirao u vezi sa tim poslovima.

Vujić je inače tvrdio da mu je Jovičić naredio da ga obaveštava uvek kada se pojavi neki nelegalno izgrađen objekat. Vujić je to navodno i radio, a Jovičić mu je zatim govorio kad treba da ode na neko mesto da "preuzme kovertu". Načelnik se međutim pravdao da nije znao šta je u kovertama.

Kako piše u optužnici, kod Jovičića je 3. juna prošle godine, kad je uhapšen, pronađeno 311.545 evra, 5.000 američkih dolara, 10,6 miliona dinara, a sutradan još 200.000 dinara. Takođe je pronađeno i pet ručnih satova čija je ukupna vrednost procenjena na 2,3 miliona dinara.

Jovičić je rekao da je imao 90.000 evra lične ušteđevine do koje je navodno došao tako što je deo nasledio od oca, a ostatak je dobio na svadbi. O poreklu ostatka novca rekao je da će se izjasniti tokom suđenja.

(Kurir.rs/Informer)