ZA NESTALIM SPLIĆANINOM SE TRAGA 25 DANA! Otac: Sve mi izgleda kao košmar, molim boga da sutra nađem svog sina

Sve mi izgleda kao košmar! Živim za danas, molim boga za sutra da ga nađem. Imam porodicu, moram i na njih da pazim. Sa ćerkama puno razgovaram, pokušavam da im objasnim da je to naš krst koji moramo da nosimo.

Ovim potresnim rečima opisao je Nenad Periš, otac Mateja Periša (27) iz Splita, koji je nestao u noći između 30. i 31. decembra u Beogradu, agoniju kroz koju prolazi njegova porodica već 25 dana, dok ceo region bruji o nestanku člana njihove porodice. Nenad je, gostujući na sarajevskoj televiziji Face, ispričao i šta ga najviše muči u istrazi i da će prihvatiti i izdržati kakva god sudbina da ih zadesi.

Stisni zube

- Ćerkama pokušavam da objasnim kako da živimo sa ovim, a ni sam ne razumem kako da živimo. Muka je ogromna, ali moramo da funkcionišemo. Bože moj, bilo je porodica sa sličnim tragedijama, biće ih još. Stisni zube i... - kaže Periš:

- Pokušavam da budem racionalan, to mi uspeva tokom dana, onda me stignu emocije. Muka. Periš kaže da informacije koje dobija MUP Srbije i koje se na kraju ispostave kao dezinformacije ometaju istragu.

- Mene će samo istina dovesti do sina. Verujem da će biti sve u redu. Dokle god me neka činjenica ne demantuje, živeću u toj nadi. Informacije stalno dolaze. Verujte, policija radi vrlo stručno i pedantno. Ja sam laik, ali mogu im reći samo veliko hvala. Nikad neću moći da im zahvalim za sve što su uradili, i sa stručne i sa ljudske strane. Znate kako, sretnete se s policajcem koji se nagledao svega i svačega, pa i s novinarom, pa kad vidite čoveku suzu u oku, ne gubite nadu u ljudskost niti u srećan kraj - rekao je on za televiziju Face.

Dve "crne rupe"

Periš kaže da ga muče neke stvari koje nisu sa sigurnošću rešene, dve "crne rupe".

- Pre svega izlazak iz bara, koji nije snimljen i koji će ostati u magli, jer ne znam da li se tu nešto dogodilo, a ja ne verujem da jeste. Druga je možda čak i važnija, to je spuštanje Mateja u prostor nalik terasi pored reke Save. Nemamo snimak da vidimo da li je tu bilo još nekoga i da li je Matej prešao tu ogradu, jer je tu koso i moguće je okliznuti se i pasti - kaže Nenad:

- Pitao sam inspektora da li je moguće na tom mestu izaći, a da kamere ne zabeleže, a dobio sam odgovor: "Da." To su dve meni posebno bitne stvari, a treća mi je signal Matejevog mobilnog, koji je lociran u blizini Ratnog ostrva. Imaću sastanak s policijom ponovo sledeće nedelje.

