TELO PRONAŠLI POSLE 18 DANA: Matej podsetio na misteriozni nestanak devojke (20) iz Australije TRAG JOJ SE IZGUBIO ČIM JE STIGLA

Već duže od tri nedelje traje potraga za Matejem Perišem (27) iz Splita koji je nestao u noći između 30. i 31. decembra u Beogradu.

Hrvatsku javnost je slučaj nestalog Splićanina podsetio i na kobni nestanak mlade Australijanke Brit Laforne (20) koja je iz Melburna u Dubrovnik doputovala 17. septembra 2008. godine.

Dvadesetogodišnjakinja je odsela u apartmanu, ubrzo je otišla u obilazak grada, a nakon toga joj se izgubio svaki trag. Poslednji put je viđena u toku noći u klubu "Fuego" na Pilama. Njen nestanak prijavio je vlasnik apartmana, a telo nesrećne devojke pronađeno je 18 dana nakon nestanka u moru. Obdukcijom je utvrđeno da Bri nije umrla nasilnom smrću, ali njena porodica i dalje tvrdi suprotno. Godinama navode da slučaj nije rešen i da postoje osobe koje znaju šta se dogodilo.

Anta Židića, tadašnjeg načelnika Odeljenja opšteg kriminala u PU dubrovačko-neretvanskoj, koji je vodio potragu za Australijankom, slučaj nestalog Mateja podsetio je na nestanak Brit Laforne, ali ipak iističe da su situacije različite.

- Ne znam tačne informacije, ali prema snimcima koje sam vidio u medijima može se zaključiti kako nešto nije u redu s obzirom na to da zimi trči ulicom u kasno doba bez jakne. Sve to ukazuje kako situacija nije bila ok. On je očito bio pod stimulansima ili je bežao od nekoga, a uz to nije išao na pešački prelaz ili trotoar. Još jednom naglašavam, ne znam detalje, to znaju oni što su uključeni u potragu - kazao je Židić.

Penzionisani policajac se osvrnuo i na istragu.

- Ljudi koji vode istragu sigurno su razgovarali s brojnim akterima ovog slučaja i s tim informacijama ne idu vani - rekao je Židić.

Mladi Matej Periš iz Splita, podsetimo, nestao je u Beogradu u noći između 30. i 31. decembra. Iz potpuno nepoznatih razloga Periš je oko 1.20 posle ponoći istrčao iz kluba "Gotik" u kojem je bio sa društvom i od tada mu se izgubio svaki trag.

(Kurir.rs/Dubrovački dnevnik)