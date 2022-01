NESTALO 39 MINUTA I 22 SEKUNDE O DIJANINIM KRIMI VEZAMA: Sud dobio skraćenu verziju TAJNOG SNIMKA Ognjanovića i kuma Bojovića

Bivša državna sekretarka Dijana Hrkalović tereti se, prema optužnom predlogu Tužilaštva za organizovani kriminal, za uklanjanje dela zabeleženog razgovora, u trajanju od 39 minuta i 22 sekunde, između ubijenih advokata Dragoslava Ognjanovića i Dragoslava Miloradovića, saradnika i kuma Luke Bojovića u kom pričaju o njoj i njenom "nedoličnom ponašanju".

Kako se navodi u optužnom predlogu, Dijana Hrkalović je u maju 2018. godine iskoristila svoj službeni položaj državnog sekretara MUP-a i zabranila da se izvrši službena radnja da bi zaštitila svoj ugled i izbegla krivičnu odgovornost, piše Blic.

To je učinila nakon što je Dejan Milenković, načelnik Službe za specijalne istražne metode (SSIM) Uprave kriminalističke policije, obavestio da postoje audio i video snimci razgovora Dragoslava Miše Ognjanovića i Dragoslava Miloradovića u kojima se ona pominje. Tada je naredila da se isti delovi materijala obrišu i tako je, prema optužnom predlogu, počinila krivično delo Trgovina uticajem, za koje je zaprećena kazna do osam godina zatvora.

Name, prema onome što piše u optužnom predlogu, u obrisanim delovima se čulo kako Ognjanović govori Miloradoviću da se ona sastaje sa Darkom Elezom, osuđivanim za organizovani kriminal. Pored toga, pominjao se i Veljko Belivuk, zvani Velja Nevolja, i "njena igranka u kojoj je ostalo dva od sedam mesta, na čemu je ona radila, a što sto advokata nije moglo".

Policijski službenik uništio materijal

Sporno je, navodi se, u razgovoru bilo i to što su dvojica kasnije ubijenih muškaraca komentarisala u negativnom kontekstu njeno "nedolično ponašanje seksualne prirode" i intimni život. A pomenuli su i da "ima psihoze" i "da je drži slinavi".

Prema optužnom predlogu Hrkalović je tražila Dejanu Milenkoviću, načelniku Službe za specijalne istražne metode Uprave kriminalističke policije, nakon što ju je obavestio da policija poseduje snimak tog razgovora, koji je nastao po nalogu sudije za prehodni postupak Posebnog odeljenja Višeg suda u Beogradu, da isti obriše, tačnije da se obrišu delovi video i audio zapisa u kojima se ona pominje.

"To je okrivljeni Dejan Milenković i učinio i izdao nezakonit nalog da postupajući policijski službenici SSIM-a iz dokaznog materijala obrišu delove video i audio zapisa, odnosno unište materijal pribavljen po odluci Suda, i da se skraćena verzija dostavi sudiji za prehodni postupak i postupajućem tužiocu.

"Zadatak da sporni materijal uništi Milenković je poverio policijskom službeniku koji se bavi obradom audio materijala. Službeniku je rečeno da u prisustvu NN lica koje je poslala Hrkalovićeva obriše 39 minuta i 22 sekunde razgovora i da obrisane zapise uništi da ne ostanu na službenom računaru.

Rečeno mu je samo vreme koje treba da iseče. On je na saslušanju tvrdio da snimke nije preslušavao niti je bio upućen šta se na njima nalazi.

Kako se saznalo

Da bi došao do službenika koji će ispuniti njegovo naređenje, Milenković je kontaktirao R. V, šefa Odeljenja za elektronski nadzor u SSIM.

- Koga imamo u bazi ko je siguran i ko najbolje može da obradi materijal sa terena? - pitao je Milenković tada šefa Odeljenja, nakon što je obavio telefonski razgovor sa nepoznatim licem, a on ga je uputio na kolegu S. K, koji je i inače radio obradu audio materijala. Milenković mu je rekao da će poslati nekog u bazi da sa S. K. analizira snimke nastale iz predmeta „Mangusta“.

R. V. je bilo sumnjivo kada je čuo da je službenik dobio instrukciju da određene segmente obriše.

- Praksa da se bilo koji deo materijala uništava do tada nije postojala. Bila je praksa da se filtrira, ali ne da se nešto seče i izbacuje sa snimaka - rekao je on u svom svedočenju i dodao da nije želeo ikoga da izlaže riziku pa je rekao kolegi da uradi kako je naređeno, ali da sačuva original na CD-u i da mu ga preda kako bi skinuo odovornost sa sebe, što je on i učinio.

Kompletan audio i video-zapis kasnije je završio u Sektoru unutrašnje kontrole (SUK). Na taj način se i saznalo šta se na njemu nalazi i da je advokat pominjao Miloradoviću vezu Hrkalovićeve i ljudi iz podzemlja.

Kako je naveo šef Odeljenja, njemu nikada nije traženo, niti je dobijao slične instrukcije, ali je drugi policajac ispričao da je bila još jedna situacija slična ovoj, kada je traženo da se sa jednog od snimaka sa mera obrišu delovi gde se pojavio otac bivšeg ministra policije Nebojše Stefanovića. O samom sadržaju snimaka, kaže, nije znao više detalja.

Stavljeni na mere

I Ognjanović i Miloradović su bili na merama tajnog nadzora, praćenja i snimanja.

Kako je objasnio okrivljeni Dejan Milenković na saslušanju u Tužilaštvu, u lokalu na Novom Beogradu je razgovor Ognjenovića i Miloradovića sniman po matrici za dokumentovanje kontakta bezbednosno interesantnih lica. Osim toga, matrica je podrzumevala i praćenje lica, ali samo kad se ustanovi da osoba ima bitan kontakt.

Kako je naveo, sve mere koje su sprovođene u primeni posebnih dokaznih radnji vršene su pod naredbom sudije. Operativnu obradu je vodila radna grupa, odnosno Direkcija policije na čijem čelu je bila Dijana Hrkalović.

Prema onome što je rekao u svojoj odbrani, znao je da je kontekst tog razgovora bio prepričavanje i analiza Miše Ognjenovića ko je ko u kriminalnoj organizaciji, gde su pomenuta brojna lica iz društveno-političkog i bezbednosnog života, ali i Hrkalovićeva. On je tada rekao da je naredio da se obrišu oni delovi gde se govori o njenom intimnom životu.Do ovih mera je došlo kada je nakon ubistva Aleksandra Stankovića, zvanog Sale Mutavi, država krenula u suzbijanje organizovanog kriminala, naveo je on. Tada je Hrkalovićeva dobila ulogu, zajedno sa saradnicima, u strateškom i sistemskom pristupu suzbijanja kriminalnih grupa i za te potrebe je oformila grupu "Mangusta".

Miša Ognjenović je bio praćen u okviru Radne grupe kroz operativnu obradu „Mangusta“ kao deo kriminalne organizacije koju je predvodio Filip Кorać, odnosno Luka Bojović. Zbog kontakta i saradnje sa istim čovekom na merama se našao i Miloradović.

Obojica ubijena

Istragom će se utvrditi da li je povezano sa ovim slučajem ili ne, ali obojica aktera, Miloradović i Ognjanović, su ubijena ubrzo nakon spornog razgovora u restoranu na Vračaru 17. maja 2018. godine.

Miloradović je ubijen 12 dana kasnije, kada su ga nepoznati napadači izrešetali na Karaburmi ispred njegove autoperionice. Dva meseca kasnije hicima iz pištolja je ubijen i Ognjanović ispred stana u kom je živeo. Hrkalovićeva je uhpšena 15. oktobra ove godine i od tada se nalazi u pritvoru.

