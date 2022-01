TISA PROGUTALA AUTOBUS PRE 17 GODINA: Još se traga za petoro ljudi, a sin konduktera prati potragu za Matejem Perišem!

U aprilu ove godine navršiće se 17 godina od jedne od najstrašnijih nesreća koje su se dogodile u Srbiji - prevrtanja autobusa sa 20 putnika u reku Tisu kod Zrenjanina. Do nesreće je došlo kad je vozač kamiona, koji se kretao iz pravca Novog Sada ka Zrenjaninu na mostu preticao traktor i udario "Autobanatov" autobus. Autobus je probio ogradu i sleteo u reku Tisu.

Tada je poginulo 11 ljudi, a do danas nisu pronađeni vozač autobusa Slavko Biga (56), tri putnika - Željko Prodanović (31), Dražen Trifunović (14) i Branko Ivanović (20) i kondukter Miodrag Vlaučin (59).

Nezapamćene tragedije svi su se prisetili nakon nestanka Mateja Periša, za kojim policija traga već 27 dana.

Tela nađena u Dunavu

Autobus je izvučen iz vode, ali tela više nije bilo. Za dve nedelje pretražena je reka, rukavci, obale, ada, a išlo se sve do ušća Tise u Dunav. U narednim godinama, dešavalo se da isplivaju tela.

- Godinu dana nakon nesreće kod Pančeva je isplivalo telo putnice, devojke koja je imala 21 godinu. Nju je voda odnela od Zrenjanina, preko Slankamena i Beograda, sve do Pančeva - podseća izvor.

Neverovatna priča

Mošorinac isplivao

Milenko Mošorinac, uprkos tome što nije imao desnu ruku, uspeo je da se spase iz autobusa smrti. - Vraćao sam se sa sahrane u Barandi i ušao sam u autobus na "Bagljašu" u Zrenjaninu. Seo sam napred i slušao razgovor između vozača i konduktera. Kada smo došli do sredine mosta na Tisi, u jednom trenutku vozač je uzviknuo "evo nesreće" - rekao je za Novosti Mošorinac, iz Novog Sada. On se spasao jer su se od udarca u bankinu vrata odvalila, doplivao je do obale, ali nije mogao da se uhvati za čvrsto tlo jer ga je struja vraćala u reku tri puta. Uočili su ga vikendaši i ribari i spasili.