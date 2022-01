ŽIVEO JE I UMRO ZA ĆERKU: Prijatelj Srbina koji je stradao spašavajući Laru (6) o poslednjem susretu s njim: NEŠTO SMO PREDOSETILI

- Bio je divan, najbolji od nas - kroz suze je rekao Vjekoslav Janjetović, najbolji prijatelj Branka Radulovića (49), heroja Srbina iz Banjaluke koji je nastradao u nezapamćenoj drami koja se odigrala na popularnoj plaži u Adelejdu na jugu Australije kada su talasi njegovu šestogodišnju ćerku Laru odneli daleko od obale.

Radulović je u Australiju otišao 1993. godine za vreme rata. Tamo je razradio svoj biznis i sve je, kako kaže njegov prijatelj Vjekoslav, radio za ćerkicu.

- Bio je ovde u Banjaluci četiri meseca, na aerodrom smo ga ispratili nas četvorica njegovih najboljih prijatelja iz detinjstva... Kao da smo nešto predosetili... - kaže i dodaje: "Uvek ga prati samo jedan od nas."

- Često je dolazio u Banjaluku... Kupio je ovde auto da ima, imanje. Radio je od '93, mukotrpno... Tek sada je bio, što se kaže - "stao na zelenu granu". Razradio je biznis u Australiji, kupovao je stare kuće, renovirao i prodavao. Sve je radio za ćerku, na kraju je za nju i otišao kao heroj. Stalno je govorio, "moja Lara". Nikada je nije doveo u Banjaluku, a non-stop je obećavao da će je dovesti, da je vidimo - kaže on i kroz suze nastavlja: "On je, ljudi moji, imao toliko veliko srce... Kao i njegov pokojni otac", piše Blic.

- Kada smo odrastali nismo imali ništa. Imali smo samo naše mesto ispod tri bukve kod reke. Zvali smo ih "tri vještice". Imali smo samo lukove i strele, a sada smo zajedno imali planove, da kada se Branko vrati ovde, da napravimo ponovo lukove i strele i uzmemo konje i proširimo reku. Sad od toga nema ništa... - priča kroz plač Vjekoslav i nastavlja:

- Otac mu je bio dobar čovek. Mi smo ga kao deca uvek na putu čekali da dođe iz mlekare, pa da nas vozi na kupanje... Sada nam je jedino ostala vajber grupa koju smo nazvali po te tri bukve, "tri vještice", u kojoj smo se svi dopisivali. Ostalo je samo da gledamo u poruke koje smo delili, slike i sećanja...

Vjekoslav kaže da Brankova familija živi u Banjaluci, odnosno, majka, dva brata i sestra, a da mu je supruga sa ćerkom u Australiji.

- Dva brata i sestra isto su bili u Australiji, pa su se ovde vratili. A Branko... kada god bi došao ovde, častio bi celu kafanu... Šta više da vam kažem, čovek velike duše, kao i njegov otac - priča Vjekoslav.

Sahrana će, prema njegovim rečima, biti u utorak, a kao uzrok smrti navedeno je - gušenje.

- Obdukcija je gotova, on se ugušio vodom. Imao je pejsmejker... Sahrana će biti u utorak - kaže on i navodi: Mi ćemo mu ovde napraviti bistu. Za godinu dana. Kako i dolikuje takvom prijatelju i velikom heroju, rekao je Vjekoslav.

Podsetimo, Branko je poginuo kada su talasi njegovu šestogodišnju ćerku odneli daleko od obale. Kako su ispričali očevici, devojčica se nalazila u čamcu za naduvanje, kada su naišli talasi koji su je odvukli od obale. Branko je tada obučen uleteo u vodu kako bi je spasio, ali nažalost u tome nije uspeo, piše Heraldsun.

Majkl Naper (70) našao se na plaži kada je ugledao Radulovića koji se se tada borio sa jakim talasima.

- Kada sam uspeo da dođem do njega, već je bio pod vodom. Potom je njegovo telo isplivalo i to je bio momenat kada sam ga uhvatio za pantalone i okrenuo ga tako da mu lice bude iznad vode. On je bio bez svesti kada su ćerka i on uz pomoć posetilaca na plaži izvučeni - ispričao je Naper.

