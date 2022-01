OKANOVIĆ O TRAGEDIJAMA U KOJIMA SU STRADALA DECA: Nikada iz autobusa ne izlazite na kolovoz VAN PEŠAČKOG PRELAZA!

Direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja, Damir Okanović kaže da se u slučaju nesreća u Donjoj Ljuboviđi kod Ljubovije, u kojoj je poginuo dečak star 15 godina nakon izlaska iz autobusa i devojčice u Novom Beogradu koju je usmrtio kamion radi o elementarnim greškama koje pešak uradi.

On kaže da je nedopustivo da se dozvoli da dete koje je 5. razred škole izađe na ulicu i da pritom pravi elementarne greške u saobraćaju, kao i da treba postaviti pitanje da li postoje propusti unutar obrazovnog sistema.

Damir kaže da je elementarna greška kada iz autobusa izlazite na kolovoz van pešačkog prelaza.

- To je nešto što ne bi smelo da se dešava. Ono što bih ja voleo da čujem i da vidim jeste šta su ta dva deteta učila u školi. Šta su naučila iz predmeta tehnika i tehnologije - kaže Okanović za Telegraf.

- U pojedinim školskim autobusima u Americi imate posebnu rampu i kada autobus stane da deca izađu iz njega, rampe se otvaraju na prednjoj i zadnjoj strani autobusa i onemogućavaju deci da izađu na kolovoz ispred autobusa - tvrdi Damir Okanović.

On dodaje da su imali sastanak sa čelnicima Ministarstva prosvete gde su izneli mišljenje da trenutni sadržaj koji se obrađuje u osnovnim školama nije odgovarajući.

Potrebno je opremiti javni prevoz kamerama

Predsednik Komiteta za bezbednost saobraćaja Milan Vujanić kaže za da je neophodno da se na vozilima javnog prevoza postave kamere uz pomoć kojih bi vozač mogao da prati da li su svi putnici ušli ili izašli.

- Kada dođe do takve nesreće u kojoj strada dete, to je obično posledica zbog toga što to vozač nije video. Zato je neophodno postaviti kamere na vozilima, jer unutrašnje kamere nisu dovoljne - kaže Vujanić.

