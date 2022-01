NOVA TAJANSTVENA DEVOJKA: Matej na putu za Beograd UPOZNAO HERCEGOVKU, dogovarali se o viđanju, a onda je on nestao?!

Matej Periš je na putu iz Splita ka Beogradu, dan pre nego što je nestao, na jednoj benzinskoj pumpi navodno upoznao devojku iz Hercegovine, s kojom je razmenio brojeve telefona i ostao u kontaktu do samog nestanka.

Da podsetimo, Splićanin je nestao u noći između 30. i 31. decembra u Beogradu, a njegovi prijatelji su nestanak prijavili 31. decembra u 18 sati i od tada se za njim traga. Mladić je, prema rekonstrukciji, bio u klubu "Gotik" u Beton hali, odakle je izašao oko 1.43 sata, pa trčeći otišao do Sava promenade. Tu mu se i gubi svaki trag, a nadzorna kamera ga je snimila kako silazi prema ledenoj Savi. Kamere su snimile i kako neko pliva u reci, a tu je poslednji put i uhvaćen signal Periševog mobilnog.

Susret na pumpi

- Matej i njegovi drugovi iz Splita su krenuli za Beograd preko Zagreba. Oni su svojim kolima došli u prestonicu Hrvatske, pa su tu u jednoj agenciji iznajmili kombi i uputili se ka Srbiji - kaže izvor Kurira:

- Navodno, oni su zastali na jednoj pumpi da natoče gorivo i tu su sreli neke devojke iz Hercegovine. Matej je ušao u priču s jednom od njih, pa su čak i razmenili brojeve i nastavili da se dopisuju celog tog dana.

Nenad Periš

Gledam u mutnu vodu, možda mi je tu sin

Nenad Periš, otac nestalog Mateja, za HRT je pojasnio da potraga za njegovim sinom traje i dalje bez prestanka. On veruje da je njegov sin izašao iz kluba u majici jer je hteo brzo da se vrati. - Kod sebe je imao 50 do 70 evra, da li je mogao time da plati piće, ne znam. Možda je krenuo do stana da uzme još novca. Karticu nije imao, ona je i sada kod mene - rekao je Periš i dodao: - Pitam se, kakav je ovo interes, šta se zapravo događa, u stranoj sam zemlji, tu sam s ljudima koje ne poznajem, ne znam gde mi je sin. Tu je neka voda u koju gledam, mutna je, da li je on unutra? To je jedan košmar.