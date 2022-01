ČETVORO SRBA UHAPŠENO ZBOG SUMNJE DA SU U ŠVAJCARSKOJ IZDAVALI LAŽE POTVRDE O VAKCINACIJI: Zaradili nekoliko miliona franaka

Četiri Srbina, zajedno sa još jednim Hrvatom, Iračaninom i još četvoro Švajcaraca starosti od 20 do 30 godina, uhapšeni su u Švajcarskoj zbog sumnje da su prodavali lažne potvrde o vakcinisanju protiv Covid -19.

Kako navode švajcarski mediji sumnja se da su oni prodali preko 9.000 potvrda i tom prilikom zaradili nekoliko miliona franaka, jer se pretpostavlja da su kupci potvrda plaćali između 300 i 800 franaka.

Naime, Javno tužilaštvo kantona Sent Galena sprovodi opsežne krivične istrage, protiv osumnjičenih za koje se navodi da su neki od njih radili u centrima za testiranje i prodavali svoje podatke za prijavu da bi dobili sertifikate o vakcinaciji. Brojevi na potvrdama o vakcinaciji doveli su do ljudi koji su radili u test centru, ali ne i u centru za vakcinaciju.

- Ovako su istražitelji saznali za falsifikatore. Dok se u decembru prošle godine još pričalo o oko 6.000 nelegalno izdatih potvrda o vakcinaciji, javni tužilac Sent Galena je u četvrtak korigovao broj naviše: Sprovodili su opsežne istrage u vezi sa preko 9.000 nelegalno proizvedenih potvrda o Covid 19. To uključuje oko 8.000 potvrda o vakcinaciji, ali i one koji su se oporavili i pojedinačne potvrde o testiranju - navode na portalu Tagblat.

Prema njihovom pisanju do sada je uhapšeno deset osoba.

- To su četiri Švajcarca, tri Srbina, jedan Iračanin, jedan Srbin i jedan Hrvat; svi rođeni od 1992. do 2002. godine. Državno tužilaštvo podnelo je zahtev za određivanje istražnog zatvora protiv sedam lica. Tri osobe su i dalje u pritvoru- rekao je odgovorni prvi javni tužilac Kristof Il i dodao da je bilo i više od deset pretresa kuća. Neki od optuženih su zaposleni u različitim centrima za testiranje za koje se navodi da su zloupotrebili svoje poslovne naloge za kreiranje sertifikata o kovid-19.

