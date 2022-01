MLADIĆ KOG JE SINOĆ UDARILA STRUJA ŽIVOTNO UGROŽEN: Tinejdžer (17) iz Vranja primljen sav u opekotinama, odmah prebačen u KC Niš

U selu Ristovac juče oko 18 sati dogodila se nesreća kada se maloletnik (17) popeo na vagon voza i tom prilikom usled strujnog udara zadobio teške telesne povrede.

Dečak koji je iz okoline Bujanovca bio je u društvu sa još dva druga, ali se na vagon popeo sam.

Prebačen je u ZC Vranje, a odatle zbog težine povreda u KC Niš.

Sinoć nešto posle 18 sati maloletnik (17) je sa opekotinama primljen na Odeljenje za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja Opšte bolnice u Vranju. Dovezen je kolima Hitne medicinske pomoći.

"Mladić je primljen sav u opekotinama tako da opečena površina životno ugrožava dečaka. Ogromna je opečena površina i on je zarad daljeg lečenja i stabilizacije funkcija upućen u Univerzitetski KC Niš, Kliniku za plastičnu hirurgiju kolima Hitne medicinske pomoći", izjavio je za Kurir dr Ljubiša Stojilković načelnik Službe za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja Opšte bolnice u Vranju.

Prema nezvaničnim saznanjima Kurira opekotine su na telu maloletnika zahvatile ekstremitete, trup i glavu. Više od 70 posto površine tela nesrećnog dečaka zahvaćeno je opekotinama. Radi se o intenzivnim opekotinama.

Kako se saznaje bio je u društvu sa još dva druga u selu Ristovac gde se dogodila nesreća kada se mladić sam popeo na vagon voza i zadobio teške povrede zbog strujnog udara.

Dobri poznavaoci tvrde da se radi o struji visokog napona od 10 do 20. 000 volti.

"Opekotine su opasne po život pogotovo u drugom i trećem danu ako su duboke i ako su zahvatile krvne sudove onda dođe do silnih tromboza naravno na klinici će pokušati da to reše lekovima koji sprečavaju koagulaciju po protokolu lečenja kada su opekotine u pitanju . Zahvaćena je ogromna površina tako da će tih mikrotromboza sigurno biti kao posledica toplotnog dejstva električne energije. Onda treba rešiti problem izgorele kože gde se gubi ogromna količina energije to su ogromna ulazna vrata za infekciju svake vrste, tako da se kolege na Klinici za plastičnu hirurgiju u pravom smislu reči bore, objašnjava dr Stojilković koji 35 godina radi urgentnu medicinu.

Zbrinjavanje povređenog dečaka u ZC Vranje je bilo multidisciplinarno u prisustvu anesteziologa, hirurga, pozvani su konsultanti, napominju lekari ističući da bi ovaj nemili događaj trebalo da bude upozoravajući za sve.

(Kurir.rs/T.S.)

