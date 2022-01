NAVODNI VOĐA KAVČANA PROGOVORIO NA SUDU! IGOR BOŽOVIĆ: Sve mi je namešteno, znam i zbog čega, mogu da se zakunem!

Slobodan Kašćelan i Igor Božović, navodne vođe "kavačkog klana" protiv kojih je podignuta optužnica zbog stvaranja kriminalne organizacije 2010. godine u Kotoru sada su pred Višim sudom u Podgorici izneli odbranu gde su negirali krivicu koja im se stavlja na teret.

Prema pisanju crnogorskog Dana, postupak je krenuo iznova zbog izmenjenog sudskog veća. Podsetimo, prema navodima optužnice, Slobodan Kašćelan i Igor Božović, krajem maja 2010. godine, organizovali su kriminalnu grupu čiji su se članovi bavili švercom droge, iznudama, zelenašenjem, pranjem novca i davanjem mita. Optužnicom su obuhvaćeni i Igorov sin Vladimir Božović i još deset pripadnika kriminalne grupe.

slobodan kašćelan foto: youtube/Vijesti Online

Tužilaštvo smatra da su Kašćelan i Božović bili zaduženi za planiranje krivičnih dela, davanje naređenja članovima organizacije i obezbeđivanje novca. Navodi se da su i učestvovali u vršenju nekih krivičnih dela. Božovići i Kašćelan stigli su juče iz spuškog zatvora u zgradu podgoričkog Višeg suda uz velike mere obezbeđenja.

- Trebalo bi da opet pozovete svedoka Dragovića. Valjalo bi da se on i ja pogledamo u oči. Uskratili ste mi priliku da mu postavim pitanje - rekao je Kašćelan na suđenju nakon što je negirao krivicu, prema pisanju Dana.

Na to je sudija detaljno objasnio da od strane suda nije ništa uskraćeno i naveo da je Kašćelan trebao da zatraži da postavlja pitanja svedoku, te da bi mu to bilo i dopušteno jer na to ima pravo.

Optuženi Igor Božović je juče po prvi put nakon što je izručen iz Portugala izneo odbranu.

igor božović foto: Printscreen/YouTube

- Ne osećam se krivim povodom ove optužnice. Ne priznajem krivicu. Od 2011. sam bio na izdržavanju zatvorske kazne u trajanju od pet godina. Na lečenju sam bio 2016. jer sam bio povređen kada sam napadnut u spuškom zatvoru vrelim uljem. Tada mi je 70 odsto tela bilo u opekotinama. Kada sam izašao iz bolnice glavni specijalni tužilac Katnić me pozvao i došao sam da dam izjavu - rekao je Božović prema pisanju Dana:

- Meni je stavljeno na teret da sam šef kriminalne organizacije koju ni ne znam. Niti sam mogao da vrbujem lica što je navedeno. Volio bi da mi neko objasni i pokaže dokaze kako sam ja ovo uradio. Sve mi je namešteno, a znam i zbog čega, u to mogu da se zakunem. Sve sam u životu zbog ovog izgubio. Povređen sam bio, u bekstvo sam zbog ovog bio.

radoje zvicer u bekstvu foto: Privatna arhiva

Inače, Radoje Zvicer jedan od navodnih vođa "kavačkog klana" nalazi se u bekstvu od aprila prošle godine.

