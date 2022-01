MATEJ MI JE PISAO NA MREŽAMA! Zadrugarka se družila sa Splićaninom godinama: Ne verujem da je skočio u vodu, osim ako...

Nekadašnja učesnica rijaliti programa "Zadruga" Olja Ajnfalt Mihovilović, poznata kao Vampirica, bila je u prijateljskim odnosima s nestalim Splićaninom Matejem Perišem, za kojim policija traga već skoro punih mesec dana.

Upoznali se

Da podsetimo, Splićanin je nestao u noći između 30. i 31. decembra u Beogradu, a njegovi prijatelji su nestanak prijavili 31. decembra u 18 sati i od tada se za njim traga. Mladić je, kako je rekonstruisano, bio u klubu "Gotik" u Beton hali, odakle je izašao oko 1.43, pa trčeći otišao do Sava promenade. Tu mu se i gubi svaki trag, a nadzorna kamera ga je snimila kako silazi prema ledenoj Savi. Kamere su snimile i kako neko pliva u reci, a tu je poslednji put i uhvaćen signal Periševog mobilnog.

Olja Vampirica za Kurir otkriva da se pre nekoliko godina putem društvenih mreža upoznala s nestalim mladićem, te da su se godinama čuli i dopisivali.

- Mateju su se dopali performansi koje sam izvodila, pa mi je pisao na društvenim mrežama. Počeli smo da se dopisujemo, a jednom prilikom smo se našli u istom društvu i upoznali. Uprkos razlici u godinama, Matej mi je delovao kao izuzetno kulturan i odgovoran mladić - priča Vampirica:

- Govorio mi je o svojoj porodici, kako živi s mamom, o tome kako izuzetno poštuje oca. Završio je ekonomiju, a imao je i velika interesovanja za hemiju - navodi naša sagovornica.

Odgovoran mladić

Kako objašnjava, Matej je bio vredan mladić.

- Celog leta je vozio turiste brodićem, nikada se nije desilo da zakasni na posao, pa sam stekla utisak da je jako odgovoran. Otkako je nestao, bukvalno sam u potpunom šoku. Ne mislim da je u pitanju bilo kakva teorija zavere, niti da mu je neko naudio, ali ne mogu ni da poverujem da je skočio u vodu. Da onako izgubi kontrolu, moguće mi je samo ako je konzumirao neku supstancu - kaže Olja:

- Njegovi prijatelji su dobri momci, nisu problematični. Pa šta ako su došli u Beograd da se provedu, svima iz Splita je srpska prestonica sinonim dobre zabave.

Ministar Vulin

Tragamo za telom

Ministar policije Aleksandar Vulin za Dnevnik RTS rekao je da je srpska policija isključila mogućnost napada u vezi sa slučajem nestalog Splićanina Mateja Periša, pogotovo etnički motivisanog napada. On je naveo da su ispratili kretanje signala mobilnog telefona i da se to poklapa s pretpostavkom da je Matej bio u reci. - Mi smo te kobne noći ispratili čitavu liniju kretanja i sada tragamo za telom. Ovo je tragedija i srpska policija će učiniti sve da se to rasvetli. Nastavićemo da tragamo, dokle god se istina ne sazna, nećemo prestati - izjavio je Vulin za Dnevnik RTS.