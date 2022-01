SRPSKI BIZNISMEN IZIGRAO HRVATSKU: Na osnovu lažnog papira dobio hrvatska dokumenta da bi u Engleskoj radio za bogatog emira

Srpsko-bugarski državljanin Obrad Pavlica (46) poželeo je, iz poslovnih razloga, da poseduje hrvatska dokumenta kako bi se što pre "regularno" domogao Velike Britanije gde je, kako tvrdi, trebao da radi kao obezbeđenje dece prebogatog emira od Dubaija, piše hrvatski Jutarnji list.

Kako je navedeno, Pavlica je zato početkom 2018. godine od pripadnika kriminalne grupe koje je organizovao i vodio Nusret Seferović, bivši predsednik Veća romskih udruženja Hrvatske, kupio slovenačku ličnu kartu na ime Borislav Ivanović, navodno izdatu 2016. godine.

S takvim dokumentom Pavlica se pojavio 19. februara 2018. u zagrebačkoj policiji u Petrinjskoj ulici, gde je u Odeljenju za prijavljivanje prebivališta popunio obrazac s adresom u Srbiji.

Potpisao je dokument kao Ivanović i onda podneo zahteve za izdavanje hrvatske elektronske putne isprave i lične karte u hitnom postupku, navodi Jutarnji list.

Pavlica je nedavno na Opštinskom krivičnom sudu u Zagrebu zbog falsifikovanja isprava i overavanja neistinitog sadržaja nepravosnažno osuđen na godinu dana zatvora, ali sa četvorogodišnjim uslovom, pa mora da plati 1.000 kuna (oko 15.600 dinara) na ime sudskih troškova.

Tokom sudskog postupka Pavlica je priznao krivicu i otkrio zanimljive detalje svog krivičnog dela.

- U Francuskoj već 20 godina vodim firmu koja se bavi obezbeđenjem. Obavljao sam i poslove obezbeđenja emira od Dubaija da bi 2018. od njega dobio ponudu da radim na bezbednosti njegove dece u Engleskoj. U to vreme sam imao samo putne isprave Srbije i boravišne papire EU, ali s time nisam mogao da uđem u Englesku. Od određenih ljudi sam saznao da u Hrvatskoj mogu da dobijem dokumenta koja sam kupio i sa njima otišao u Petrinjsku. To za šta sam okrivljen uradio sam isključivo radi zarade, i to legalne zarade, odnosno da bih mogao da uđem u Englesku i radim na poslovima obezbeđenja. Kajem se zbog svega - otkrio je sudiji Pavlica.

foto: Joe Belanger / Alamy / Alamy / Profimedia

On je dodao da je tri meseca nakon dela kao bugarski državljanin dobio putne isprave Bugarske tako da mu hrvatska dokumenta nisu ni trebala, niti ih je koristio.

Sudiji je rekao i to da je diplomirani pravnik po struci, koji u Francuskoj ima stan od 200.000 evra s vanbračnom suprugom i stanove u Nišu i Bugarskoj.

Dodao je i da je suvlasnik firme koja zapošljava 150 radnika, da u Bugarskoj ima dve firme koje se bave iznajmljivanjem luksuznih vozila i turizmom, dok je u Grčkoj vlasnik tri manja hotela sa 100 kreveta.

Prilikom određivanja kazne, kao olakšavajuće okolnosti sud mu je uzeo u obzir priznanje dela, kajanje i žaljenje, neosuđivanost u celoj EU i to da je otac maloletnog deteta, objavio je Jutarnji list.

(Kurir.rs/ Jutarnji list)