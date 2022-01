ODBAČENA KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV MILOŠA VAZURE: Generalni direktor FK Partizan platio 250.000 dinara u humanitarne svrhe

Krivična prijava protiv Miloša Vazure, generalnog direktora FK Partizan, odbačena je 29. decembra prošle godine, saznaje Kurir.

Podsetimo, krivična prijava protiv Vazure bila je podneta u novembru 2021. godine zbog sumnje da je počinio zloupotrebu službenog položaja.

Miloš Vazura foto: Starsport©

Vazura je 29. decembra sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu dogovorio oportunitet, pa je po uplati 250.000 dinara u humanitarne svrhe istog dana odbačena krivična prijava protiv njega.

Vazurin branilac, advokat Veljko Delibasić potvrdio je za Kurir da je prijava odbačena, kao i da je uplatio oprtunitet.

- S obzirom na to da Miloš Vazira nije izvršio krivično delo, kao njegov branilac, bio sam protiv oportuniteta i savetovao sam ga da to ne prihvati, jer je oslobađajuća presuda bila apsolutno izvesna. On se ipak odlučio za oportunitet, jer nije želeo da troši vreme, energiju i živce na suđenje koje bi trajalo par godina. Ovim oportunitetom, tužilaštvo je poentiralo, iako, u odnosu na Miloša Vazuru, nije imalo nijedan argument. Sve u svemu, dobro je što se protiv nevinog čoveka ne vodi nijedan krivični postupak - kaže Delibašić.

Miloš Vazura i advokat Veljko Delibašić foto: Nemanja Nikolić

Kako se ranije pisalo, istragu protiv Miloša Vazure prošle godine pokrenulo je Više javno tužilaštvo, Odeljenje za borbu protiv korupcije, i to po krivičnoj prijavi MUP Srbije protiv njega i još nekoliko osoba.

Generalni direktor Fudbalskog kluba Partizan se teretio da je Biciklističkom klubu Partizan pomogao da prisvoji 2.400.000 dinara koje je ovaj klub trebalo da vrati Gradu Beogradu.

(Kurir.rs - J. S.)