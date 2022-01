PSIHOTERAPEUT O PEDOFILU IZ ŠAPCA KOJI JE OBLJUBIO DEVOJČICU (12): Za ovo zlodelo bi u Americi dobio doživotni zatvor!

U Srbiji ima više od 400 registrovanih pedofila. Srbija ima registar pedofila, koji nije javan, a u njega su upisane pravosnažno osuđene osobe za krivična dela u vezi s polnim slobodama nad maloletnicima.

Od prošle godine do danas znamo da je osuđen Ninoslav Jovanović na doživotni zatvor za otmicu i silovanje devojčice od 12 godina, dok su kazne za polno uznemiravanje i seksualno zlostavljanje znatno blaže.

Poslednji slučaj puštanja iz pritvora Aleksandra Isakovića, zvanog Mačak, koji se tereti da je u junu prošle godine obljubio dvanaestogodišnju devojčicu iz jednog sela u okolini Šapca, šokirala je javnost.

Kako je navelo vanpretresno veće, događajem iz Šapca "se mesecima već ne bave mediji, te se ne može objektivno očekivati bilo kakva reakcija javnosti, u smislu da se uskrati pravično suđenje okrivljenog".

Porodica devojčice je navela da od tada živi u strahu od kada je optuženi na slobodi. Advokat devojčice, Biljana Danojlić Borovčanin, između ostalog je navela da je "šokantno da je okrivljeni pušten pre izricanja presude na slobodu, a da živi samo 200 metara dalje od kuće devojčice koju je napastvovao".

Advokatica Gordana Božilović Petrović i psihoterapeut Biljana Ćulafić komentarisale su u Jutarnjem programu Kurir televizije ovu odluku Suda.

- Radi se o obljubi nad detetom, za ovakvo krivično delo predviđena je kazna zatvora od 5 do 12 godina. Ovo je ozbiljna kazna i ozbiljno krivično delo. Što se tiče pritvora, zakon je tačno odredio kada može da se ukine. Odluka koja je doneta predviđena je zakonom. Javnost utiče na pravično suđenje. Ovde ništa nije urađeno što zakon ne predviđa ali činjenica je da se radi o jako delikatnom slučaju. U zakonu ne mora ništa posebno da se menja, sada sud ima mogućnost da donese odluku da li treba da se odredi ili produži pritvor. Sud ima svoju slobodu - rekla je advokatica Božilović Petrović.

Psihoterapeut Biljana Ćulafić kaže da bi se za ovakvo krivično delo u Americi dobio doživotni zatvor, a potom i objasnila razliku između pedofila i seksualnog predatora.

- Po istraživanju koje se radilo u Americi, gde je pedofilima u zatvoru predočilo šta su uradili i kakve posledice je to ostavilo na dete pokazalo se da je 50 odsto pedofila to isto krivično delo opet počinilo po izlasku iz zatvora. To znači da oni nisu ispravljivi po tom ponašanju. Za ovo delo bi se u Americi dobila doživotna kazna, drugačije bi se predatori ponašali da znaju da im preti doživotna kazna. Između pedofila i predatora je velika razlika, pedofili se seksualno uzbuđuju na decu, na bebe, decu. Seksualni predatori su mnogo gori, oni mogu biti i sa decom i sa odraslim ljudima, njih uzbuđuje osećaj moći. Imali smo situacije gde su i uticajni, lepi i poznatih ljudi koji su radili te stvari. To je profil ličnost koji se, da kažem u žargonu "pali na suze". To je po mom mišljenju veliko zlodelo - rekla je Ćulafić.

