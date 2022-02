PSIHIČKI SMO DOTAKLI DNO, 10 DANA SMO BILI NA LEKOVIMA: Porodica silovane devojčice iz Belotića: Zlikovac se HVALIO U PRITVORU

Apelacioni sud u Novom Sadu preinačio je odluku i vratio u pritvor Aleksandra Isakovića (38) iz Belotića kod Šapca, osumnjičenog da je u junu prošle godine obljubio devojčicu (12) iz istog mesta.

Međutim, otkako se Isaković prošle nedelje našao na slobodi na kojoj je bio deset dana, porodica napastvovane devojčice, koja živi svega 300 metara udaljena od njegove kuće, nije imala mira, kao ni drugi meštani Belotića, koji su bili zabrinuti za bezbednost svoje dece.

- Kad smo čuli da je na slobodi, psihički smo dotakli dno, deset dana smo živeli u zatočeništvu i na lekovima... - kaže za Blic Vladan Ćirić, devojčicin otac, o tome kako su za njegovu porodicu izgledali dani koje je Isaković proveo u njihovoj neposrednoj blizini.

Otac nesrećne devojčice foto: Privatna Arhiva

Kako kaže, devojčica i cela porodica su se pola godine borili sa svime što se dogodilo, a onda ih je odluka Višeg suda u Šapcu vratila na sam početak borbe.

- Šest meseci pakla, lekova, psihoterapije, nespavanja, onda je malo stala na noge i to se desilo. Vratilo je i nju i nas na početak, kao da smo se vratili u onaj period deset dana nakon toga što se desilo - kaže otac za Blic.

Kako je rekao, sada kada znaju da će se optuženi za obljubu njegove kćerke naći u ponovo u pritovru, odnosno da će biti daleko od njih, moći će da predahnu.

- Ovo je ispravna odluka, jer pedofil, čovek koji je obljubio dete i još se time hvalio, pričao o tome, on ne može i ne treba da čeka presudu na slobodi. On je opasnost za svu decu, može to da ponovi. Zato hvala svima koji su nam pomogli u ovoj borbi - objašnjava Vladan i nastavlja:

- Sretali su ga ljudi u selu, on se šetao, ponašao se kao da se ništa nije desilo. Znači, ne stidi se, ne kaje se, nego baš suprotno, ponosi se time. A to smo čuli i dok je bio u pritvoru, i tamo se hvalio time što je uradio, pričao o tome, opisivao...

Pedofil ponovo iza rešetaka foto: Privatna Arhiva

Vladan naglašava da se nada da će ova borba njegove porodice biti pomoć devojčicama i porodicama koje su u situaciji kakva je do juče bila njihova.

- Nadam se da će ovaj naš slučaj pomoći nekim drugim devojčicama i drugim ljudima koji proživljavaju ovako nešto, jer ovo nije smelo da se desi. Nadam da više sudovi neće da potpisuju odluke po automatizmu, jer ne možete ni da zamislite kako je onome ko to proživaljava - podvlači Vladan.

Podsetimo, nakon što je u junu obljubio dvanaestogodišnju devojčicu, Aleksandar Isaković je šest meseci proveo u pritovoru, a onda je prošle nedelje pušten na slobodu da čeka presudu, jer nije bilo interesovanja javnosti za ovaj slučaj.

foto: screenshot

Do toga je došlo kada je Apelacioni sud u Novom Sadu dao da se preispita odluka Osnovonog suda u Šapcu o produženju pritvora. Nakon takve odluke Apelacionog suda, Viši sud je ukinuo Isakoviću meru pritvora.

Kako su kuće optuženog i njegove žrtve udaljene svega 300 metara, roditelji devojčice su uložili žalbu na ovakvu odluku, a u Belotiću se digla prašina, jer su osim Ćirića i drugi roditelji bili zabrinuti za bezbednost svoje dece.

(Kurir.rs/ Blic)