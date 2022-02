OČEVICI STRAVIČNE TRAGEDIJE KOD OBRENOVCA: Mislim da tu scenu nikada neću zaboraviti, jauci i krici ostali urezani u mozak

U porodičnom domu devojčice D. R. (2) iz sela Grabovac kod Obrenovca, koja je u ponedeljak nastradala u stravičnom požaru kada se zapalio krevetac u kojem se nalazila, zavladali su očaj i neizmerna tuga.

Očevidac ovog strašnog događaja kroz suze ispričao je koliko je bila jeziva scena ugljenisane bebe, roditelja i doktora s lica mesta.

- Ne znam šta da kažem. Mislim da tu scenu nikada neću zaboraviti. Nedužno malo biće potpuno ugljenisano. Otac i baba koji vrište i još jedno dete, evo sad ne znam da li je bio dečak ili devojčica od prevelikog šoka, koje zapomaže što mu je sestra nastradala. Potpuno ugljenisanu devojčicu izbezumljeni otac je predao ekipi Hitne pomoći, koja je bila šokirana prizorom. Zamislite scenu kada i doktori liju suze dok stavljaju dete u sanitet i daju sve od sebe da je spasu - i dalje je šokiran sagovornik Srpskog telegrafa.

Dva i po sata očajničke borbe

Direktor Klinike za dečju hirurgiju doktor Đorđe Kravljanac, otkrio je da je čitav tim stručnjaka pokušao da spase devojčicu i naveo da je dovezena u kliniku u veoma lošem stanju.

- Veoma retko se dogodi da je telo stoprocentno zahvaćeno opekotinama. Došla je i sa povredama disajnih puteva i pluća s obzirom na to da je boravila u požaru. To su klasične inhalacione povrede gde osobe udišu taj dim. Došla je u jednom besvesnom i veoma teškom stanju. Ekipa ljudi je radila na tome. Ceo jedan tim je pokušao da to dete zbrine, međutim, to je tako jedna velika povreda, da je, nažalost, devojčica preminula nekih dva i po sata po dolasku u ustanovu - rekao je Kravljanac.