OSTAVIO PISMO: Dragan je skočio u Tamiš s rancem punim kamenja, majka na obali čekala da ga nađu! On je anđeo slomljenog srca!

Pre tačno godinu dana Dragan Drljić (15) iz Pančeva, izvršio je samoubistvo skočivši u reku Tamiš posle raskida sa devojkom. Nesrećni dečak pre nego što je skočio u reku, na leđa je stavio ranac pun kamenja.

Tinejdžer je, da podsetimo, nestao 2. februara 2021. godine, a pronađen je utopljen u Tamišu.

nesrećna žena na keju dok je isčekivala vesti o svom sinu foto: Damir Dervišagić

Dragan je pre samoubistva ostavio pismo bivšoj devojci, s kojom je bio mesec dana u vezi, a pre nego što je digao ruku na sebe, par je raskinuo. Tada je, kako smo pisali, dečak namenio i poklon najboljoj drugarici. U pismu je naveo da će izabrati najbezbolniji način da sebi oduzme život, jer ne vidi smisao svog života.

Draganova majka tada je za Kurir rekla da nije mogla ni da nagovesti da će se njen sin ubiti.

- On je moj anđeo slomljenog srca - rekla je tada nesrećna žena i objasnila da je razgovarala sa drugaricom svog sina:

patio zbog raskida foto: Facebook Printscreen

- Dragan u razgovoru s drugaricom, kako mi je objasnila, nije nagoveštavao šta planira da uradi, ali je to naveo u pismu koje je dao bivšoj devojčici. Međutim, ona to pismo nikom nije dala. Tek je policija uspela da ga pročita i shvati šta se dešavalo. On nije imao sreće u ljubavi, teško je puštao osobe u svoje srce, ali mu je još teže bilo kada bi one odlazile. Ta devojčica mu je bila prva ozbiljnija veza. Nije mi pričao o njoj, primetila sam da je bio potišten, ali je izlazio na kraj s tim.

