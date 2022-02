MAJKA ŽRTVE BELIVUKOVOG KLANA: Viđala sam se sa inspektorom Stolićem, kada sam videla da je uhapšen SVE MI JE BILO JASNO

Goran Mihajlović (22) je nestao u aprilu 2019. godine, a Tužilaštvo za organizovani kriminal je pronašlo dokaze za osnovanu sumnju da je ubijen i dve i po godine kasnije je otvorilo istragu za to delo protiv pripadnika klana Veljka Belivuka, zvanog Velja Nevolja. Sa druge strane, u istrazi Mihajlovićevog nestanka je učestvovao Božidar Stolić, bivši inspektor SBPOK-a, koji je, prema optužnom predlogu Tužilaštva za organizovani kriminal, odavao službene informacije i pomagao kriminalnu grupu Belivuka i Marka Miljkovića. Upravo zato, majka ubijenog Mihajlovića smatra da je Stolić bio taj koji je Velji Nevolji prenosio sve oko istrage nestanka njenog sina.

foto: Nestali Srbija

I Filip Gavrilović je, kako navodi se, bio član Belivukove kriminalne grupe i osoba koja je prenosila informacije koje dobije od Stolića o istrazi protiv klana, prikupljenim dokazima i licima koja su im bila od interesa.

On je ujedno, piše u optužnom predlogu, bio i osoba sa kojom je Stolić razgovarao kao inspektor dok se mladić 2019 nalazio u pritvoru o Mihajlovićevom nestanku. Upravo je zapisnik sa saslušanja, u kom Gavrilović govori između ostalog o njihovom tadašnjem susretu, jedan od dokaza povezanosti inspektora i ove organizovane kriminalne grupe, smatra Tužilaštvo.

foto: Zorana Jevtić

- U prostorijama pritvorske jedinice Okružnog zatvora u Beogradu okrivljeni Božidar Stolić je Iz navedenog dokaza se utvrđuju činjenice koje su predmet dokazivanja da je 3. 5. 2019. godine obavio razgovor sa Golubovićem u vezi sa nestankom Gorana Marijanovića, a tom prilikom je okrivljeni Golubović kada je govorio o nestanku Gorana Mihajllovića pominjao Goranovu suprugu Кatarinu, kao i njegove drugove Nuždića i Šuntića - navodi se u dokumentu.

Imena ljudi koji su pominjani u razgovoru Stolić je zapisao u svoj rokovnik, koji je takođe Tužilaštvo predložilo kao dokaz, međutim, po pitanju tih lica, navodno, nikada nije preduzeo nijednu službenu radnuju.

"Samo je on znao neke informacije"

Porodica je u aprilu, sedam dana što je Mihajlović poslednji put viđen, prijavila njegov nestanak, a prema rečima majke Sanje Mihajlović, inspektor Stolić je bio jedan od ljudi u policiji na koje su bili upućeni.

- Viđala sam se i pričala sa inspektorom Stolićem. Tek kada je uhapšen zbog odavanja službenih tajni klanu Veljka Belivuka stvari su mi bile jasnije. Imala sam utisak da sve što bi od mene saznao o sinu, o naši saznanjima prenosio je kriminalcima. Samo on je znao neke informacije koje su se kasnije pojavile - tvrdi Sanja Mihajlović.

foto: Printscreen/Youtube/SLAVIJA INFO

Kako je istraga, čini joj se, stagnirala, i nisu se pojavljivale informacije o njenom sinu, započeli su privatnu potragu za njim.

- Policija je Goranov automobil, kojim je otišao da se nađe sa drugom, pronašla 12. aprila na Novom Beogradu. U autu su bili pištolj, pasoš i njegova lična karta. Privatnom istragom došla sam do saznanja da iza ubistva mog deteta stoji klan Veljka Belivuka - rekla je Sanja i dodala da do tada porodica nije znala da on ima ikakve veze sa zloglasnik kriminalcima, a da zatim je objasnila šta su zabeležili snimci kamera do kojih su došli:

- Došli smo i do snimaka sa kamera, gde se vidi da se sreo sa Ninom Šuntićem i da je ušao u njegov „smart“. Goranov džip je ostao na parkingu u Resniku. Posle izvesnog vremena, kamera je zabeležila i muškarca sa bradom, naočarima i kačketom kako dolazi i otključava vozilo mog Gorana i odvozi ga negde oko 16.30, a od tog trenutka i telefon mog sina je nedostupan - navodi Sanja.

(Kurir.rs/Blic)