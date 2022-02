VELJIN ŠTEK! Belivuk se ovde krio i dočekao poslednju Novu godinu sa porodicom. Krtica iz policije mu javila da NAPUSTI SKROVIŠTE?

Vođa ozloglašene kriminalne grupe Veljko Belivuk, koji je zajedno sa Markom Miljkovićem i ostalim saradnicima uhapšen 4. februara prošle godine zbog sumnje da su počinili više monstruoznih ubistava i drugih krivičnih dela, planirao je da se od policije i suparnika krije u kući u Tršiću.

Kako Kurir saznaje, Belivuk je pred hapšenje sa suprugom Bojanom i decom boravio u takozvanoj "Deda Mrazovoj kućici" u Tršiću, a hranu, vodu i sve drugo što im je bilo potrebno donosio im je bračni par iz Loznice, osumnjičeni Vlado Georgiev i Slađana Sekulić. Izvor Kurira otkriva i da je Belivuk s porodicom upravo u toj kućici dočekao poslednju Novu godinu na slobodi.

foto: Kurir

- Iako se u početku verovalo da je kućica koju je pripadnik Veljine kriminalne grupe, bivši policajac iz Loznice, kupio kako bi klan kao u kući u Ritopeku tu dovodio otete ljude i mučio ih, tokom istrage se došlo do informacija da je vođa klana tu kuću zapravo koristio za skrivanje. Naime, kuću u Tršiću, koja je zabačena i do nje se ne dolazi lako, Georgiev i žena su za kratko vreme potpuno renovirali od od poda do plafona, angažovali su radnike za ugradnju najmodernijeg video-nadzora, kao i kupovinu nameštaja. Povremeno su, dok je kuća bila u fazi pripreme, dolazili da je obilaze Belivuk i njegova žena Bojana - otkriva izvor Kurira.

Prema njegovim rečima, ova kuća trebalo je da bude tajno skrovište u koje bi Belivuk s porodicom dolazio kada situacija u Beogradu postane napeta. Sumnja se da su planirali da otkupe i okolne placeve kako ih niko ne bi uznemiravao.

foto: Kurir

- Porodično su u njoj boravili pre nego što su Belivuk i Miljković otputovali u januaru prošle godine u Kotor, u goste kod vođe kavačkog klana Radoja Zvicera. Prema operativnim informacijama, pošto je crnogorska policija sprečila pokušaj atentata na njih u Tivtu, navodno je Belivuk planirao da odmah po povratku u Srbiju s porodicom ode u Tršić. Međutim, kako se sumnja, u međuvremenu je dobio dojavu da je njegov štek otkriven - otkriva izvor.

On podseća da je po povratku u Srbiju, 29. januara prošle godine, policija na aerodromu privela i saslušala Belivuka i Miljkovića, kao i pripadnike njihove grupe, koji su ih dočekali na aerodromu.

foto: Kurir

- Naime, posle privođenja, pripadnicima klana oduzeti su mobilni, pa je na nekima od njih mogao da postoji trag koji bi ukazivao na kuću. S druge strane, Belivuk je saznao da je supruga slike kuće, selfije, ali i tačnu lokaciju, slala majci i sestri, zbog čega je postao obazriviji - dodaje izvor Kurira.

Ko je krtica iz policije koja je Belivuku najverovatnije dojavila da postoji informacija da se njegova štek kuća nalazi u Tršiću, zasad nije dokazano, ali prema rečima izvora, jasno je da je posle tog saznanja vođa najbrutalnijeg klana odlučio da više ne odlazi u nju.

- Postoje informacije da je dan uoči hapšenja dobio dojavu iz SBPOK, ali i da mu je tada rečeno da ne ide u Tršić - objašnjava sagovornik iz istrage.

(Kurir.rs)