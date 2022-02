MALVERZACIJAMA "ZARADIO" 10 MILIONA: Tužilaštvo se oglasilo o uhapšenom biznismenu i lažnom humanitarcu!

Više javno tužilaštvo u Beogradu potvrdilo je da je Vojkan Krstić, direktor "Elita gradnje" uhapšen i zadržan sa saradnicima, a kako su naveli, osumnjičeni će biti ispitani danas i sutra.

- Dana 09.02.2022 godine po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, a u saradnji sa policijskim službenicima MUP-a Republike Srbije, određeno je zadržavanje prema V.K., odgovornom licu PD Elita gradnja doo Beograd, zbog sumnje da je tokom 2019. godine i 2021. godine, na osnovu zaključenih ugovora o pružanju usluga sa GO Čukarica, GO Vračar i GO Zvezdara, sačinjavao račune u ime i za račun ovog privrednog društva sa netačnim - uvećanim vrednostima izvršenih usluga, koje je dostavljao na naplatu i koji su naplaćeni na teret budžeta navedenih gradskih opština, čime je pribavljena protivpravna imovinska korist u ukupnom iznosu preko 10 miliona dinara - navodi se u saopštenju:

uhapšen u gaćama foto: Republika

- Takode je određeno zadržavanje i prema D. O., D.T., Ž.P. V.J i N.P., službenim licima u opštinskim organima, zbog sumnje da su zloupotrebom svoje službene dužnosti pribavili protivpravnu imovinsku korist navedenom privrednom društvu, tako što su sastavljali službene isprave neistinite sadržine i odobravali plaćanja fakturisanih usluga bez dokaza o tačnosti podataka odnosno vrednosti izvršenih usluga.

Sva zadržana lica ce u toku današnjeg i sutrašnjeg dana biti saslušana u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, na okolnosti krivičnih dela koja im se stavljaju na teret.

