EVO KAKO JE "HUMANITARAC" SNIMAO SVOJE AKCIJE: Džaba vam karijera, ako ogluvite na srce! (video)

Vojkan Krstić, vlasnik Elita gradnje, koji se predstavlja i kao humanitarac i načelnik Spasilačkog centra Srbije, pre samo četiri dana podelio je na svojim društvenim mrežama snimak obilaska bake koja živi na planini Stolac, a kojoj su oni i pripadnici njegovog centra odneli namirnice i drva.

Krstić se, inače, godinama predstavlja kao humanitarac i spasilac. On svaku svoju akciju deli na društvenim mrežama.

- Idemo u jednu akciju, da pokažemo kako omladina nije zamrla u selima. Na mestu Stolac se nalazi jedna baka koja gore nema drva, dosta je neprohodno do nje, i danas smo se dogovorili da je posetimo, da iscepamo malo drva i da joj donesemo hranu - govori Krstic na pocetku videa.

Potom se sa nekoliko svojih prijatelja terenskim vozilom uputio do Stolca, gde ih je dočekala baka.

- Mesto Stolac, puno je naroda, a malo ljudi. Kao što vidite, sneg je prešao čak i kolena i pogledajte put kojim smo stigli. Probili smo put koji je trajao tri do četiri sata... ali smo stigli - navodi Vojkan.

Krstić je u videu koji traje punih devet minuta objšanjavao kako su baki probili put, a da su mu njenu kuću pokazali pripadnici MUP Republike Srpske.Na snimku koji je objavljen prikazano je kako sa prijateljem seče drva koja kvadom vuku do kuće bake Dušanke. Iznenađenoj ženi Krstić je počistio i stazu do kuće, zapalio vatru i porazgovarao. U povratku, osumnjičeni direktor poručio je pratiocima:

- Moji ljudi, i vi što imate novca, džaba vam karijera, ako u životu ogluvite na srce. Nemojte to da dozvolite. Novac dođe i prođe, ali budite u životu normalni i radite ove stvari.

Spasilački centar Srbije, prema dostupnim podacima, nalazi se u Jajincima, a Krstić često demonstrira svoju opremu. Navodno, u svom centru on poseduje kvadove, čamce, glisere...Uniforme koje nose podsećaju na policijske, kao i grb i legitimacije koje navodno poseduju.

- Krstić se, kako se sumnja, predstavljao kao deo MUP i državne strukture, a to nije radio samo u zemlji, već i u inostranstvu. On je pričao da je deo spasilačkog tima kada je posećivao zemlje u okruženju, a sve je to krajnje bizarno imajući u vidu da on ne ume da pliva, pa tako ni ne može biti nikakav spasilac - navodi izvor Kurira.

Kurir.rs