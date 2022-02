NAŠ DRAGAN SE NIJE UBIO, NIJE BIO TAKAV: Porodica Srbina koji je nađen zaklan na brodu: Nikada nećemo saznati ko ga je likvidirao!

Porodica Dragana Panića (51) iz Omoljice kod Pančeva, koji je pronađen mrtav na brodu "MSC Adelejd" u Đenovi, na kom je prethodno zaplenjeno 450 kilograma kokaina, koji je bio sakriven u kontejneru s kafom, i dalje je neutešna, a njihovi prijatelji kažu za Kurir da su sigurni da je on ubijen.

Podsetimo, policija je pratila celu rutu teretnjaka koji je došao iz Rio de Žaneira u luku Pra u Đenovi, a u kome je pronađeno skoro pola tone kokaina. Nakon zaplene tovara vrednog 30 miliona evra, u mašinskoj prostoriji broda nađeno je telo Srbina sa prerezanim grkljanom i oproštajnom porukom koja je ispisana krvlju. Oružje koje je korišćeno nije pronađeno.

Kurir je posetio porodicu Panića nadomak Pančeva, gde je i juče vladala velika tuga. Prijatelji, rodbina i komšije dolazili su drugi dan zaredom da izjave saučešće. Oni ne mogu da poveruju da Dragana više nema.

- On je poštenjačina, čovek bez mrlje, a sada tvrde da ima veze s drogom. Sramota! Čitao sam italijanske medije, kažu da se ubio, što se nikako ne uklapa, jer on nije bio takav čovek. Živeo je za svoju porodicu, tako da, bez obzira na to šta se tamo dogodilo, on ne bi digao ruku na sebe - kaže za Kurir prijatelj porodice, i dodaje da ih sve dodatno pogađa to što ne znaju kada će Draganovo telo biti dopremljeno iz Italije, pa samim tim ne znaju ni kada će biti organizovana sahrana:

- Takođe, pogađa ih i to što misle da nikada neće saznati pravu istinu, jer su Italijani već slučaj kategorički zaveli kao samoubistvo.

Meštani Omoljice kažu da ne znaju koju reč utehe da pruže porodici.

- Šta da im kažemo i šta oni nama da kažu?! Velika tuga. Nadam se da će uspeti da saznaju istinu, jer bi im samo ona ublažila tugu - kažu komšije.

Da podsetimo, Nemanja Panić, Draganov sin, smogao je snage i ranije za Kurir rekao da ne zna šta se desilo s njegovim ocem, ali da zna da on nije nikakav narko-bos.

- Ne znam šta se desilo. Iz firme su pozvali moju majku i rekli da je preminuo. Otac je otišao pre sedam godina da radi na brodovima, on je vrhunski mehaničar i cenili su ga u kompaniji. Svaki dinar je pošteno zaradio, neka provere njegov račun. Otišao je da zaradi za kuću, da meni digne sprat i da nas obezbedi. Mi smo seoska porodica, poštena, i nismo nikakav narko-kartel - rekao je Nemanja Panić, i dodao da je njegova majka od prvog minuta na lekovima, jer je bila veoma vezana za muža.

Draganova supruga Mirjana samo je za Kurir plačući izustila da je Dragan "najbolji muž i otac na svetu".

