NENAD PERIŠ OTKRIO DOKLE JE STIGLA ISTRAGA O NESTANKU SINA MATEJA: Najsretniji bih bio kada bih uspeo da shvatim celu istinu

Noć između 30. i 31. decembra idalje je velikim delom obavijena misterijom kada je u pitanju nestanak hrvatskog državljanina Mateja Periša u Beogradu. Srpska policija, kao i druge službe i organizacije ne prestaju da tragaju za dvadesesedmogodišnjim mladićem čiji je nestanak uznemirio celu Srbiju i region, a milioni ljudi moli se da će Mateja, uprkos svemu i vremenu koje je prošlo, pronaći živog.

Ni njegov otac Nenad Periš ne gubi nadu u srećan ishod, iako je svestan da sve predugo traje, ističući da mu je ceo slučaj zagonetan.

- Nažalost, nema nikakvih novih informacija. Prekjuče sam se odvezao do Smedereva, da vidim kako izgleda Dunav tamo, jer je potraga po reci i interesovalo me je kako izgleda u tom delu. Takođe, juče sam ponovo bio i kod Savanove, gledao sve stvari, razmišljao kako se sve desilo, i sve zajedno mi je i dalje veoma zagonetno. Taj put, njegov dolazak do Savanove, udaljenost od kluba.. Ne znam da se na toj temperaturi može plivati ispred "Gotika". Verujem svim podacima, ali mi je, opet, sve nekako zagonetno - kaže Periš za nova.rs i dodaje:

- Da čovek skoči, uđe u vodu, nakon njegovog prethodnog ponašanja, komuniciranja sa taksistom, ne mogu verovati. Pokušavam biti realan, najsretniji bih bio kada bih uspeo da shvatim celu istinu i šta se dogodilo. Ali, sve mi je to zajedno neshvatljivo - ističe otac nestalog mladića.

Periš u razgovoru za nova.rs kaže i da se svakog dana budi sa novom nadom da će se nešto dogoditi i pojaviti neki novi trag.

- Nadam se svakog dana da će se nešto dogoditi. Nažalost, pojavljuju se informacije koje nisu bitne. Ja sam rekao ko je Matej bio i šta je bio. On je bio sportista, imao je završenu školu, devojku, definisan život, znao je šta će raditi za dva meseca, godinu dana. Mladi momak koji je znao šta hoće. Nije mi jasno šta ta priča oko narkotika bi trebalo da proizvede? Jedino je bitno da ga pronađemo - kaže Periš za nova.rs, koji se osvrnuo na navode u medijima da je Matejevo društvo kobne večeri konzumiralo "spid".

