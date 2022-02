NISAM RANIJE POMIŠLJAO NA OTMICU MATEJA, SVE DO SADA! Detektiv detaljno analizirao slučaj nestalog Splićanina, 2 SU SCENARIJA!

Privatni detektiv Braca Zdravković izneo je dve pretpostavke o tome šta se desilo one kobne noći kada je u Beogradu nestao Matej Periš za kojim se i dalje traga.

"Matej Periš je najverovatnije prilikom izlaska iz kluba Gotik znao tačno gde ide i sa kim treba da se nađe. Pojavljuju se informacije da je on najverovatnije preko društvenih mreža na svom telefonu dobio lokaciju i mesto gde treba da se nađe sa određenim licem kao i sliku objekta gde treba da dođe. Pošto je to sve navođeno gugl aplikacijom, celo njegovo kretanje najverovatnije ide preko njihovih mapa (google maps prim. aut.). Kao što znate Gugl daje tri opcije kretanja za stizanje do cilja. On je odabrao sigurno prvu, a to je kretanje glavnim ulicama pošto je dečko prvi put u Beogradu", kaže Zdravković u emisiji "Čudne priče" u okviru njegovog jutjub kanala.

Po tom scenariju Matej izlazi iz Gotika i prati mapu. "I tada počinje da trči. Tako mlad organizam to je maršuta koja se pretrči za 7 i po minuta. Trči Karađorđevom, dolazi do Brankovog mosta i tu zaustavlja taksistu da ga najverovatnije pita gde je restoran Savanova jer mu je mapa pokazivala neke lokacije koje ga bune. Možda je i hteo vožnju do restorana. To ne znamo. Bilo kako bilo, on stiže do restorana, optrčava ga da bi bio siguran da je stigao gde treba. Silazi na terasu ispred restorana koja se nalazi iznad same Save. Tu je našao koga je tražio i ulazi u čamac.

Ja do sada nisam razmatrao otmicu kao opciju. ali evo stavljam sada nju kao jednu od pretpostavki jer idemo činjenicom da je Matej živ. I da je otišao u nepoznatom pravcu sa prijateljima ili je na silu odveden u nepoznatom pravcu", rekao je Zdravković.

On se potom osvrnuo na drugu teoriju koja se oslanja na informacije da je ekipa koja je gostovala u Gotiku a koja je stigla iz Zagreba donela određenu količinu spida u srpsku prestonicu.

"Oni u Gotiku uzimaju veću količinu alkohola i narkotika. Mateju stiže poruka da treba da se nađe kod restorana Savanova. Matej kreće svoju maršutu trčanja. Najverovatnije je dejstvo spida doprinelo da on to pretrči bez napora. Dolazi do terase restorana, otvara sliku na telefonu, vidi da je na dogovorenom mestu, ali nema te osobe sa kojom treba da se nađe.

Po ovoj pretpostavci on se baca u Savu. Stavlja telefon u džep i skače u vodu. Zašto to radi? Prema nezvaničnim informacijama Periš je imao naviku da i u Splitu posle neke pijanke izađe iz objekta gde je bio, optrči oko njega jednu određenu kilometražu, a onda se baci u vodu da se osveži. Možda pod uticajem alkohola ili spida u jednom trenutku nije napravio razliku između mora i Save - Save koja je mnogo opasnija od morske vode", kaže Zdravković.

S druge strane Žarko Popović nekadašnji načelnik Odseka za krvne delikte je izjavio da postoji nekoliko problema koji otežavaju potragu za njim.

"Problem je što su njegovi drugovi mnogo rano pušteni da se vrate u Hrvatsku. Državni tužilac je trebalo da im odredi pritvor od 7 do 10 dana da se dobro raščivija ta priča. Policija predizima i preduzimaće sve što je u njihovoj moći da pronađu ovog mladića. Veliki problem je što reka u ovom periodu dostiže brzinu od 13 kilometara na sat. Za 10 sati leš je mogao da ode sa lica mesta 130 kilometara od Beograda. Zbog hipotermije njemu još ne može da pukne žučna kesa. A kada pukne žučna kesa leš izlazi na površinu. Treća stvar - njega može da zakači neki tegljač i da ga odvuče u Crno more", rekao je Popović na TV Happy.

Popović kaže da bi voleo da se dečko nađe živ.

"Ako se nažalost ispostavi da je on mrtav voleo bih da i hrvatski i srpski obducenti urade obdukciju da bi se izbegle političke i nacionalne konotacije", rekao je Popović.

