UZEO SAM PARE I IZ HIRA POČEO DA GA TUČEM: Mladić osumnjičen za ubistvo svirača hladnokrvno govorio o brutalnom zločinu!

- Tražio sam Kristijanu pare. On mi je dao 390 dinara, rekao je da samo to navodno ima. Pukao me je bes. Počeo sam svesno da ga udaram - hladnokrvno je inspektorima rekao Žarko R. (21) iz Žablja, osumnjičen da je nasmrt pretukao uličnog svirača Kristijana Kostića zvanog Bleki (61) iz Novog Sada.

osumnjičeni i žrtva foto: Printscreen Kanal 9

Podsetimo, u jutarnjim satima u sredu, u Kosovskoj ulici, dok je hodao ulicom sa svojom gitarom, od koje se nije razdvajao, Kostića je zaustavio Žarko koji mu je tražio novac. Pošto čovek nije imao više para da mu da, mladić ga je brutalno do smrti pretukao.

Bili u istom lokalu

- Kostić i osumnjičeni su pre zločina bili u istom lokalu. Bleki je tu bio sa svojim društvom, a Žarko, koliko znam, sam je sedeo i pio. Maltretirao je goste, prilazeći im da ih gnjavi, priča, a usput i da traži koji dinar. U jednom momentu prišao je i ubijenom, ne znam šta mu je rekao, ali ubrzo se sklonio od njega - kaže za Kurir jedan od očevidaca koji je bio u kafani.

Monstrum mu je polomio rebra i lobanju Novosađani su ubijenog Kostića poznavali kao simpatičnog čoveka koji je obično sedeo u podzemnom prolazu u Bulevaru Mihajla Pupina. Na gitari je najčešće svirao bluz standarde i svojim karakterističnim glasom bio je svima prepoznatljiv. - Čuli smo da mu je mladić polomio lobanju i rebra koliko ga je krvnički udarao. Kakav je to monstrum od deteta. Znala sam Blekija, bio je divna duša. Nije imao baš mnogo sreće u životu. Završio je Karlovačku gimnaziju, bio je pametan, znao štošta, poznavao bluz i muziku uopšte. Ne znam kome je mogao da smeta. Da li je voleo svoj život, ne znam, ali nije zaslužio da ga na ovako nehuman način završi- kaže jedna od poznanica nastradalog čoveka.

Ubijeni Kristijan krenuo je ulicom, kako se pretpostavlja, da zauzme svoje mesto na kome je stalno svirao. On je svakog jutra svojom muzikom razbuđivao Novosađane koji žure na posao.

tragovi krvi na pločniku foto: S.S.

- Međutim, tu ga je presreo Žarko R. koji ga je posle svađe izudarao do smrti - kaže izvor.

Žarko R. je samo par sati nakon učinjenog krivičnog dela za koje se sumnjiči, uhapšen od strane pripadnika novosadske kriminalističke policije i nije se opirao hapšenju. On je, kako saznajemo, potpuno smireno ispričao operativcima šta je uradio.

Udarao ga rukama i nogama

- Kada sam krenuo iz lokala, nedaleko odatle video sam tog čoveka. Prišao sam mu i pitao da mi da koji dinar. Hteo je da me ponizi, kao ima samo 390 dinara. Prvo sam mu uzeo te pare, a onda tražio još. Tvrdio je da nema. Jednostavno iz hira sam počeo da ga tučem. Pao je i onda sam ga udarao rukama i nogama - rekao je navodno osumnjičeni.

Izvor Kurira kaže da je Žarko, kada je video krv i da se Kristijan ne pomera, pobegao.

- Nesrećnog čoveka našli su slučajni prolaznici, koji su odmah pozvali hitnu pomoć. Kostić je još davao znake života, ali nažalost, preminuo je u Urgentnom centru.

Osumnjičeni će biti saslušan u Višem javnom tužilaštvu.

Oproštaj Novosađana Kristijan Kostić imao je svoj Jutjub kanal na kome je objavljena pesma Vojvodanskog bluz benda "Neko kao ti", a ispod nje se u komentarima ljudi opraštaju od njega. - Ne mogu da verujem! Koliko sam se puta družio sa tobom, još od studentskih dana... Kako je neko uopšte mogao da pomisli da uradi tako nešto? Pravda definitivno ne postoji. Hvala za sve, neka te anđeli čuvaju. Veče pre toga sedeo sam na klupi i slušao te. Hteo sam i sinoć da dođem da slušamo Pink Flojd - pišu potreseni građani.

Kurir.rs/ Slađana Stojanović