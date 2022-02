OŠAMARIO SLOBINOG SINA I UBRZO NAĐEN MRTAV! Novosadski žestoki momak otkrio tajne Marka Miloševića, a pomenuo i švaleraciju

Sin bivšeg predsednika Slobodana Miloševića, Marko Milošević stupce medijskih članaka počinje da puni tek u godinama dok je njegov otac bio na čelu tadašnje države.

Naime, još kao mali je pokazao interesovanje za automobilima i brzom vožnjom, pa se sa 18 godina, 1992. godine, učlanjuje u auto-moto klub kod Vladana Kovačevića, poznatijeg kao Vlada Tref sa kojim postaje veliki prijatelj koji će kasnije da bude uključen u kriminalne radnje mlađanog Miloševića.

Tokom 1994. godine, Marko Milošević je otvorio luksuzni noćni klub "Madona" na ulazu u Požarevac. U njemu se u godinama koje su predstojale, okupljala elita podzemlja istočne Evrope. Klub je kompletno renoviran svake godine, a Marko nije krio kako mu u tome pomaže upravo Vlada Tref, sa kojim je bio veliki prijatelj.

foto: Privatna Arhiva

Prevara

Vlada Tref ubijen je 20. februara 1997. na ulazu u Sava centar na Novom Beogradu. Zločin je dovođen u vezu sa mlađim Miloševićem, međutim, sve priče ostale su na nivou spekulacija. O ovome je pričao i novosadski kontroverzni biznismen Nebojša Tubić Žabac u emisiji "Bez ustručavanja". On je Miloševića direktno označio kao nalogodavca likvidacije. Tubić je ispričao da su se Tref i Milošević družili jer su delili strast prema brzim automobilima i trkama, ali je prijateljstvo brzo puklo jer su ubrzo počeli da dele strast i prema istoj ženi. Navodno, Kovačevićeva supruga Bojana Bajrušević varala ga je sa Markom.

Zločin je dovođen u vezu sa mlađim Miloševićem, međutim, sve priče ostale su na nivou spekulacija. O ovome je pričao i novosadski kontroverzni biznismen Nebojša Tubić Žabac

- Bojana Bajrušević je bila zvanično u vezi s Trefom, međutim, švalerisala se s Markom. Neko mu je rekao da je Bojana na Kopaoniku, s džipom, on je otišao tamo video njen auto i Markov auto, uzeo šlep službu i vrati njen auto kući. Dođe kući i prebije je. Ona zovne Marka i tu dođe do svađe između njih dvojice, ali samo verbalni sukob. To se tako završi, međutim, Vlado ode po robu negde u inostranstvo, krene na aerodrom, vidi da je zaboravio pasoš, vrati se u stan i zatekne Marka i Bojanu. E, tu je nastalo varničenje između njega i Marka. Nije mogao da se suzdrži i opali mu šamar. Onda je došlo to u Sava centru. Vlado, ti si taj, i ubili ga. Braća Fiškali su to odradili, ali verovatno Marko nije mogao da pretrpi šamar, to je moja neka pretpostavka - rekao je Žabac.

foto: Zorana Jevtić

Bambilend

U isto vreme kada je mladi Milošević otvorio diskoteku u Požarevcu, na placu kompanije "Bambi" on otvara zabavni park "Bambilend" koji je, prema određenim spekulacijama, služio najviše za pranje novca.

Međutim, u tom periodu, Marko postaje izuzetno kriminalno aktivan, te se njegovo ime povezuje sa švercom cigareta, nafte, automobila pa čak i narkotika.

Božidar Bob Radović, zadužen za šverc cigareta u Crnoj Gori, u jednom intervjuu je rekao kako avioni sa boksovima sleću na aerodrom u Nišu, odakle se kasnije rasturaju po celoj Jugoslaviji i kako pitanje odakle cigarete u Jugoslaviji treba da se postavi Marku Miloševiću.

Prebijanje političkih neistomišljenika, reketiranje i otimanje lokala

Marko Milošević našao se na sudu zbog otmice i prebijanja aktiviste pokreta "Otpor" Zorana Milovanovića, kog su radnici diskoteke "Madona" napali, kidnapovali i odveli u gorepomenutu diskoteku pred noge upravo Marka Miloševića.

foto: Youtube Screenshot

Tada je Marko Milošević tražio od Milovanovića da mu kaže koliko para, kao aktivista „Otpora“, dobija iz inostranstva, gde se štampa materijal i ko je glavni čovek u „Otporu“. On je išao toliko daleko da je čak upalio i motornu testeru i pretio Milovanoviću da će ga njome iseći, a potom baciti u Veliku Moravu.

Posle pretnji, Vladislav Ašanin i Bajić, koji su bili radnici "Madone", odveli su Milovanovića do grada i izbacili ispred kluba „Faraon“, zapretivši mu da ćuti o ovom incidentu. Marko Milošević je dovođen u vezu i sa nezakonitim preuzimanjem vlasništva nad radio stanicama, pekarama, prodavnicama računa po celoj zemlji.

Pad Slobe i izgnanstvo

Posle svrgavanja režima njegovog oca, Slobodana Miloševića 5. oktobra 2000. godine, postojala je mogućnost za ispitivanje poslovanja Marka Miloševića. Iz tog razloga, već 7. oktobra 2000. godine napustio je Jugoslaviju. Sa lažnim pasošem koji je imao pokušao je da ode u Peking, ali je 9. oktobra deportovan u Rusiju u kojoj je i danas.

Prema određenim pričama, Marko sa suprugom Milicom i sinom Markom živi u luksuznom delu Moskve, a navodno je vlasnik nekolicine elitnih diskoteka po ruskoj prestonici.

Kurir.rs/Espreso

bonus video:

02:55 Igor Jurić o nestanku Mateja Periša: Uveren sam da postoji neko ko zna nešto više