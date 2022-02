EPILOG AFERE "KUBANKE"! Siniša Sablić stiže u Srbiju! Advokat potvrdio da će brat Seke Sablić robijati u našoj zemlji!

Poznati beogradski advokat Nemanja Govedarica, koji pred Višim sudom u Beogradu zastupa Sinišu Sablića (82), brata glumice Seke Sablić koji na Kubi služi kaznu od 10 godina zatvora zbog trgovine ljudima i nedozvoljene trgovine, potvrdio je za Kurir da je primio odluku našeg suda kojom je prihvaćena molba da bude prebačen u Srbiju. Govedarica je potvrdio i da mu je kazna smanjena na sedam godina zatvora.

- Osuđen je zbog nedozvoljene trgovine i trgovine ljudima na jedinstvenu kaznu od sedam godina zatvora. Istom odlukom, sud je odobrio transfer Siniše Sablića iz Republike Kube u Republiku Srbiju radi nastavka izdržavanja kazne - precizirao je advokat.

On je naveo da je sud u donošenju odluke imao u vidu sve olakšavajuće okolnosti na koje je odbrana ukazivala, pre svega na to da je reč o neosuđivanoj osobi, porodičnom čoveku, ali i to da je reč o osobi starije dobi, narušenog zdravstvenog stanja.

foto: Marina Lopičić, Printscreen Instagram

- Nakon pravosnažnosti presude očekujemo transfer i saglasnost za premeštaj osuđenog sa Kube u Srbiju. Kaznu će izdržavati u nekoj od ustanova za izvršenje krivičnih sankcija u Srbiji i na njega će se primenjivati zakonodavstvo naše države. Imajući u vidu njegovu starosnu dob, raniju neosuđivanost i dobro dosadašnje vladanje, očekujemo da će u što kraćem periodu dobiti sve privilegije i mogućnosti da podnese molbu za uslovni otpust - kaže Govedarica za Kurir.

Kako je Kurir pisao, brata poznate glumice sud u Havani osudio je jer je navodno za novac i garderobu koju im je poklanjao imao seksualne odnose sa dve državljanke Kube. Osim što ih je sam plaćao za odnose, sud je utvrdio da ih je "preporučivao" i prijateljima i biznismenima iz Srbije koji su dolazili na Kubu.

- Tokom postupka on je priznao da im je placao u novcu i garderobi, koju je prodavao u svom stanu, kao i da su sa istim Kubankama seks imali i njegovi prijatelji i poslovni partneri. Tvrdio je da on od toga nije imao nikakvu korist. Sud u Havani saslušao je i dve Kubanke, koje su navodno potvrdile da je istina da su naplacivale svoje seksualne usluge, kao i da su same pristale na to, kako na Kubi, tako i kada su sa Sablicem otputovale u Beograd. Navodno su rekle da su se lepo zabavile i imale odnose s muškarcima za novac - otkriva izvor.

advokat Govedarica foto: Nebojša Mandić

Navodno, glumicin brat godinama je živeo i radio u prestonici Kube, a povremeno je dolazio u Srbiju, gde mu živi porodica.

- Kada je rec o nedozvoljenoj trgovini, osuden je zbog toga što je garderobu koju je kupovao u Srbiji preprodavao na Kubi. Navodno, garderobu su prenosile Kubanke - objasnio je ranije izvor Kurira.

Kurir.rs/J. Spasić