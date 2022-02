POMOR NA SRPSKIM PUTEVIMA! PET SMRTI ZA SAMO 12 SATI: Od početka godine drumovi širom zemlje odneli 55 života!

Još jedan crni vikend u Srbiji!

U četiri današnje, stravične saobraćajne nesreće, zauvek se ugasilo pet života, pa je crni bilans stradalih od početka godine u saobraćajnim nezgodama - 55 poginulih.

U prvim minutima nedelje, u sudaru automobila i traktora, na ulazu u južnobanatsku varošicu Alibunar, poginuli su mladi advokat iz tog mesta Zoran Aćimović (32), njegov prijatelj, suvozač Vladimir Milojević (40), dok je njihova saputnica Anastasija Jocev (19) teško povređena. Brat i sestra, Stepanovići, koji su se kao i Anastasija nalazili na zadnjem sedištu su teško povređeni, ali nisu životno ugroženi.

Do nesreće je došlo kada je vozilo, kojim je upravljao Aćimović, iz još neutvrđenih razloga naletelo na traktor sa plugom, koji se kretao istom trakom, ispred njih. Automobil se od siline udarca odmah zapalio. U tom plamenu vozač je potpuno izgoreo, dok je od zadobijenih povreda i opekotina suvozač Milojević izdahnuo na putu do bolnice u Pančevu. Anastasiji su se, do zaključenja ovog broja lekari pančevačke bolnice borili za život, dok je mladi traktorista E. T. ostao nepovređen.

- Društvo se vraćalo sa nekog rođendana iz susednog sela Vladimirovac, kada su u blizini pružnog prelaza, na ulazu u Alibunar, naleteli na traktor. Traktorista, koji je približnih godina stradalim momcima, sam ih je izvlačio iz zapaljenog automobila, dok nije stigla pomoć. Uspeo je da iz plamena izvuče brata i sestru, Stepanoviće, kao i Anastasiju.

foto: screenshot Pink tv

Tela dvojice poginulih Alibunarčana poslata su na obdukciju, dok je automobil potpuno izgoreo, pa nije moguće uraditi tehnički pregled, kako bi se utvrdio uzrok nesreće. U toku je veštačenje, koje treba da utvrdi da li je traktor bio propisno osvetljen. Inače, reč je o traktoru novije generacije, velikih gabarita.

- Tuga je obavila ceo Alibunar zbog ove nesreće. Svi vinovnici su bili divni, bez mrlje. Aćimović je bio sin naše ugledne advokatice, u čijoj kancelariji je i sam radio. A da nesreća bude veća, majka brata i sestre Stepanović, takođe se bori za život u Kamenici, gde se leči zbog kancera - ističe poznanik jednog od stradalih.

Tuga i u Ivanjici koja oplakuje šesnaestogodišnju sugrađanku. U zoru, oko četiri sata, na putu između Arilja i Ivanjice, u mestu Jeremići, u stravičnoj saobraćajnoj nesreći je poginula Anđela Đ. Ostalih petoro putnika iz istog automobila u kom je Anđela bila, četiri mladića i jedna devojka, zadobilo je lakše povrede.

Prema još nepotvrđenim informacijama, šestoro mladih Ivanjičana vraćalo se iz provoda, iz jedne diskoteke u Arilju. Dvadesetogodišnja devojka koja je vozila automobil iz još neutvrđenih razloga izgubila je kontrolu nad vozilom, sletela sa puta, a auto se prevrnuo. Na mesto nesreće ubrzo je stigla ekipa Hitne pomoći iz Doma zdravlja u Arilju, koja je, nažalost, mogla samo da konstatuje smrt šesnaestogodišnje Anđele.

- Radilo se o zadesnoj smrti, a tačan uzrok, odnosno koje povrede su bile fatalne po devojku utvrdiće obdukcija - kažu lekari.

Prema našim saznanjima, njih šestoro je bilo u automobilu. Devojka koja je nastradala nije bila u sedištu, već je sedela u krilu nekome od putnika.

- Ono što je sigurno je da devojka koja je bila vozač nije bila pod dejstvom alkohola, ali nije imala iskustva u vožnji, a put u tom delu je krivudav i opasan. NJoj je automobil dao mladić koji je puno popio, pa nije želeo da upravlja vozilom - saznali smo od izvora bliskog istrazi. - Poznato je da i da je dvoje putnika spavalo u trenutku nesreće i da se ničega ne sećaju.

Lekari Hitne pomoći na licu mesta su konstatovali smrt Anđele. Četvoro putnika tokom nedeljnog prepodneva javilo se u urgentni centar čačanske bolnice, gde su im konstatovane lakše telesne povrede, uglavnom u vidu oguljotina. Alko-testom je utvrđeno da je dvoje od njih četvoro bilo u alkoholisanom stanju, a među njima nije devojka koja je upravljala automobilom. Šesti putnik pregledan je na mestu nesreće i on nije zadobio nikakve povrede, pa se do nedelje po podne nije ni javljao u zdravstvenu ustanovu.

foto: screenshot Pink tv

- Svi smo u šoku, još ne možemo da poverujemo da se ovo dogodilo. Treba da odemo da izjavimo saučešće porodici, ali ne možemo da skupimo snage, mogu misliti kako je njenoj porodici. Ona je bila primerno dete, išla je u ivanjičku Gimnaziju... Ne znam šta da kažem... Ovo je velika tragedija, cela Ivanjica je zanemela - rekla nam je komšinica nastradale Ivanjičanke.

Crni niz započet je koji minut pre ponoći u subotu na nedelju kada je na putu Kucura - Savino Selo u opštini Vrbas nastradao vozač Bojan Stojanović (36) . Do nesreće je došlo kada je Bojan autom izleteo sa druma, udario u drvo i na mestu stradao. Predsednica Saveta MZ Savino Selo Jovana Vujtović rekla je "Novostima", da je reč o opasnoj deonici na kojoj se do sad dogodilo više kobnih nesreća. Inače, Stojanović se vraćao sa privatne proslave u Kucuri, a sa njim u vozilu je bio i njegov drug iz Despotova koji je povređen i zbrinut u bolnici.

Tragedije su konačno okončane nepunih 12 časova nakon prve. Naime, u selu Skela kod Obrenovca, u nedelju, nešto posle 11 sati, na mestu je poginuo muškarac (87), koji je vozio traktor.

Do nesreće je došlo, prema prvim nezvaničnim informacijama, kada je traktorista pokušao da se, sa sporednog seoskog puta, uključi na glavni, šabački put. Tada je na njega naleteo vozač "golfa". Usled jakog sudara, traktor se prevrnuo, vozač je ispao iz sedišta i poginuo na licu mesta.

Policija je obavila uviđaj, a na lice mesta izašle su i vatrogasna ekipa i ekipa Hitne pomoći. Nažalost, za vozača traktora već je bilo kasno.

Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin apelovao je na vozače da poštuju saobraćajne propise i ponašaju se odgovorno u saobraćaju:

- Smrt u saobraćaju jednostavno može i mora da se izbegne. Vežite pojas, usporite, nemojte da pijete, nemojte da sedate drogirani za volan.

Istakao je da je u odnosu na prošlu godinu, za 75 odsto povećan broj otkrivenih vozača koji voze pod dejstvom narkotika.

- Nema opravdanja za alkohol, za drogu, nema opravdanja da ne vežete pojas, da ne vežete pojas svom detetu. Nema opravdanja za smrt u saobraćaju - naglasio je ministar.

Vulin, koji je sa načelnikom Uprave saobraćajne policije Slavišom Lakićevićem i direktorom Agencije za bezbednost saobraćaja Duškom Pešićem, obišao patrolu saobraćajne policije, koja u sklopu međunarodne akcije vrši pojačanu kontrolu vozača teretnih vozila i autobusa, istakao je da će saobraćajna policija nastaviti sa pojačanom kontrolom saobraćaja i akcijama usmerenim na poboljšanje bezbednosti učesnika u saobraćaju.

- Bez svakog od nas, bez svesti da svako od nas može da izbegne smrt u saobraćaju jednostavno ništa ne može da bude uspešno - poručio je Vulin.

PAORI ORU I U PONOĆ PREMA nezvaničnim informacijama, traktorista E. T. je kobne noći bio na njivi da ore. To, kažu upućeni, nije neuobičajena stvar u tim krajevima, jer mnogi paori, naročito oni koji obrađuju velike površine, ne stignu da obave taj posao preko dana. OPREZ, POČEO JE RASPUST Načelnik Uprave saobraćajne policije ukazao je da se od 14. do 21. februara, s obzirom na to da su đaci na raspustu, očekuje pojačana frekvencija, posebno ka turističkim centrima. - Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da odgovornim ponašanjem doprinesu očuvanju bezbednosti saobraćaja na putevima, a posebno da poštuju saobraćajne propise, signalizaciju i znake koje daju policijski službenici - rekao je Lakićević.

LANE KAŽNJENO 150.000 ŠOFERA "TEŠKAŠA" Prema rečima Lakićevića, za prvih pet dana sprovođenja ove akcije, saobraćajna policija kontrolisala 10.510 vozača teretnih vozila, od kojih je zbog prekršaja sankcionisano oko 7.000, dok je od 1.027 vozača autobusa, sankcionisano 450. - Kontrola komercijalnih vozila sprovodi se tri puta godišnje - u februaru, julu i oktobru, ali se kontrola ovih vozila obavlja neprekidno tokom čitave godine. Prošle godine smo imali preko 152.000 sankcionisanih vozača komercijalnih vozila - naveo je Lakićević.

Kurir.rs/Novosti