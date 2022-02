KARATISTU ZASLEPELA SVETLA, PA UDARIO SESTRE: On je uhapšen zbog stravične saobraćajke kod Aranđelovca (FOTO)

Trener karatea, D.M. (74), uhapšen je zbog sumnje da je izazvao nesreću u selu Venčani kod Aranđelovca, kada je udario u pokvareno parkirano vozilo koje je pogurao na Mariju M. i njenu mlađu sestru. Marija M. je poginula, a sestra je povređena.

Karate trener D.M. uhapšen je i određeno mu je zadržavanje do 48 sati. On se, prema rečima meštana, u njihovo selo doselio pre desetak godina i zaposlen je u jednom karate klubu. Prijatelji D.M. potvrdili su za Kurir da je on uhapšen.

- Krenuo je putem od svoje kuće, kada mu je u susret naišao drugi automobil sa dugačkim svetlima i zaslepeo ga. On prosto nije video parkiran auto pored puta i udario je u zadnji deo kola. Auto je pogurao napred i udario devojke, od kojih je jedna, nažalost, poginula - pričaju prijatelji:

- Kolega nikako nije mogao da ih vidi, nisu imale svetleći trougao niti fluorescentne prsluke. Došli smo do mesta udesa, on je bio potresen i van sebe, ipak je reč o starijem čoveku koji nije imao nameru da ikoga povredi - navode naši sagovornici i dodaju da D.M. nije imao alkohol u krvi.

Kako kažu prijatelji osumnjičenog vozača, on iza sebe ima bogatu karijeru.

- Takmičio se po svetu, poznat je u svetu karatea. Kada se pre desetak godina doselio u Venčane obogatio je našu malu sredinu svojim duhom i predanim radom sa mališanima. D.M. je svetski čovek, svi smo potreseni i mnogo nam je žao što je učestovovao u ovakvoj nesreći - pričaju prijatelji.

Kurir.rs